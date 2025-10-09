Antena 3 LogoAntena3
El ingreso mínimo vital, a examen en Castilla y León: "Muchos marroquíes están recibiendo ayudas por la cara y pueden trabajar perfectamente"

Espejo Púbico se traslada a Segovia y Soria, dos ciudades donde más de la mitad de los receptores del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros.

Polémica ingreso mínimo vital.

Publicado:

En España 2.400.000 personas cobran el ingreso mínimo vital. Una prestación que busca prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Existen ciudades en España como Soria o Segovia donde más de la mitad de quienes perciben esta paga son extranjeros. Hemos pulsado la opinión de los ciudadanos en la calle. Muchos conocen a gente que cobra la vital y no están en búsqueda activa de trabajo ni quieren reinsertarse laboralmente.

Segovia ha pedido al Gobierno central gestionar el Ingreso Mínimo Vital porque aseguran que se está dando sin condicionantes. "En la calle la gente tiene la impresión de que esta ayuda se da más a extranjeros que a segovianos. A mí me parte el alma porque te machacas trabajando y no tienes todo lo que debieras", dice una mujer por la calle.

Hablamos con otra trabajadora de la hostelería que reclama que su madre, de nacionalidad cubana, siendo una mujer maltratada, no ha recibido ninguna ayuda económica del Estado cuando sí la necesitaría. "Muchos marroquíes están recibiendo ayudas por la cara y pueden trabajar perfectamente", destaca.

"Estamos aún en fase de prueba de cómo se aplica en el conjunto de la sociedad"

La colaboradora de Espejo Público Samanta Villar cree que estamos aún en una fase de prueba de cómo se aplica esta ayuda en el conjunto de la sociedad. "La picaresca siempre ha existido y hay un experimento sociológico que se está haciendo. Hay gente que recibiendo este ingreso sí va a sentir el aliciente para ganar más y vivir mejor".

Opina Ana Iris que si se le ofreciesen trabajo a todas esas personas que la reciben y rechazaran ese empleo se podría dar como medida retirarles la ayuda.

