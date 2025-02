Miles de familias desesperadas porque les reclaman lo recibido con el Ingreso Mínimo Vital: "Me piden 12.000 euros"

Lo que parecía una ayuda se ha convertido en la ruina de cientos de miles de personas. Marta es una de las afectadas. Está divorciada y tiene dos hijos menores de edad, por los que, antes de 2020, recibía 120 euros al mes. Fue en ese año cuando, sin haberlo solicitado, le empezaron a ingresar dinero: el Ingreso Mínimo Vital. "Pregunté y me dijeron que tengo derecho a recibirlo y que ellos iban a determinar la cuantía", explica Marta sobre lo que para ella fue una grata sorpresa.

Cada mes, Marta recibía el dinero que le permitía mantener a su familia. Incluso llegó a recibir una carta firmada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la que se reconocía su derecho al subsidio. Sin embargo, en noviembre de 2022, el dinero dejó de entrar en su cuenta: "Yo ya había adaptado mi vida y mis gastos al dinero que estaba recibiendo".

No se quedó de brazos cruzados y reclamó, aunque no fue sencillo. Desde la oficina le dijeron que tenían que recalcular la cuantía y, finalmente, volvieron a ingresarle el IMV seis meses después. Sin embargo, Marta no se encontró con lo mismo que cobraba antes: le ingresaron 600 euros menos.

La historia no se queda ahí; lo peor estaba aún por llegar: "De repente recibo otra carta de la administración reclamándome todo el dinero que me habían dado, unos 12.300 euros", cuenta entre desesperada e indignada, ya que no dispone de ese dinero.

El caso de Marta no es aislado. Según asociaciones, hay alrededor de 150.000 familias que han recibido prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y ahora deben devolver el dinero, lo que se traduce en miles de euros: "Tengo que devolver 351 euros durante ocho meses porque dicen que yo estaba cobrando un dinero indebido", explica otra mujer afectada.

La Justicia permite a una familia riojana no devolver los 4.500 euros que le reclaman

Entre todos los afectados, hay quienes logran que la Justicia se ponga de su parte. Es el caso de una familia de La Rioja. Su abogada, Eva Herrero, quien ha hablado con un equipo de Antena 3 Noticias, explica que los más de 4.000 euros que les pedían ya no los tendrán que devolver: "Lo que no puede hacer la Administración es reclamar el importe abonado a una persona que económicamente no lo está pasando bien".

