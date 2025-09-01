Antena 3 LogoAntena3
¿Hay que inculcar a los jóvenes la cultura del esfuerzo? Javier tiene ocho pisos con 30 años: "Doy el servicio que no da el Estado"

Javier Medina es un joven empresario de 30 años, que a pesar de su corta edad, ya es dueño de ocho pisos, ninguno de ellos heredado, todos comprados con préstamos e hipotecas. Sus alquileres van desde los 450 euros a los 800. Explica cómo enseña a su hijo la cultura del esfuerzo

Javier Medina

La vivienda es uno de los grandes problemas de nuestro país y en este nuevo curso político, va a ser uno de los grandes asuntos a debatir. En Espejo Público han entrevistado a Javier Medina, un joven empresario de 30 años y propietario de ocho pisos, todos en la provincia de Valencia, ¿es un especulador? ¿ha sabido invertir? ¿a quién alquila estos pisos?

Su primer piso

Entrevistado por Susanna Griso, Javier ha explicado como consiguió comprar su primer piso: "El primero lo compré hace siete años pidiendo dos préstamos personales y únicamente con 3.000 euros. Yo monté mi empresa a los 18 años y con los beneficios que comencé a tener, en el cuarto año empecé a invertir en el sector inmobiliario." Muchos creen que Medina es un especulador, pero él se defiende explicando que: "Todos los pisos que he comprado han sido con hipoteca. Los precios de hace unos años nada tienen que ver con los de ahora, el primer piso me costó 42.000 euros en Valencia".

¿A quién alquila sus pisos?

Javier cuenta que el perfil al que alquila sus pisos son jóvenes y en algunos casos son extranjeros: "Doy un servicio a alguien que no tiene todavía esa capacidad para poder comprar una vivienda. Todos mis inquilinos son gente joven que no puede comprar y tiene que alquilar hasta que en un futuro pueda comprar. Es un servicio que esto no lo ofrece el Estado y alguien lo tiene que ofrecer y en este caso lo hago yo". Y explica cuál es el precio que pone a sus alquileres: "Mis alquileres van desde los 450 euros hasta los 850 euros,los ocho pisos que tengo están en la provincia de Valencia".

¿Qué pisos compra?

Pero Javier no compra pisos estratégicos, busca casas que llevan años sin ser usadas y que no reúnen las condiciones necesarias para entrar a vivir directamente: "En todas las viviendas que he comprado he tenido que invertir entre 20.000 y 25.000 para reformarlas porque no eran viviendas para entrar a vivir, había que rehabilitarlas y ponerlas de nuevo al servicio de la sociedad".

