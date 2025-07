¿Inversión o especulación? El negocio de los grandes tenedores

Jon ha comprado dos edificios gemelos de 100 metros cuadrados que le han costado, uno, 180.000 y otro 200.000 euros. Su idea es dividirlos para sacar 4 pisos turísticos en cada uno de los edificios. Uno de ellos ya está reformado, la reforma le ha costado unos 140.000 euros. Y calcula que la segunda reforma le va a costar unos 150.000

¿Por cuánto va a alquilar cada piso? 2. 500euros cada uno y son 4. Se trata de 10.000 euros mensuales por cada edificio. Con estas cifras calculamos que en algo más de 2 años y medio empezará a ganar dinero porque ya tendrá la inversión amortizada.

"No se puede seguir creciendo con estas normas nacionales"

Pero Jon Goitia asegura que con esta normativa "se acabó, con este negocio ya han terminado de tanto perseguirlo, no se puede seguir creciendo entre las normativas nacionales, municipales de la comunidad de Madrid es terminar estas obras y parar y mantenerlo el patrimonio pero no se puede continuar generando riqueza".

Por el contrario el colaborador de Espejo Público Chema Crespo es partidario de que se ponga coto a los pisos turísticos. "Es uno de los grandes problemas, que afectan a la convivencia y al modelo de ciudad a través del cual se desaloja a los residentes de siempre y convertimos las ciudades en un parque", establece . En el debate Goitia insiste: "No eran viviendas, no he desalojado a nadie".

Crespo cuenta su propia experiencia: "Vivo en un miniapartamento en Gran Vía, y un alquiler que tenía para 5 años, mi casero intento convertir renovable año a año hasta otros 5 por mi propia voluntad y me dijo oye vamos a hacerle un alquiler de temporada , y dije por ahí no".

Goitia insiste en que "vine a defender mi modelo no a su casero, que a lo mejor hizo algo que no sea legal, pero lo mío sí lo es".

Vivienda turística y vivienda residencial

Más allá del debate, fuimos a conocer las dos últimas adquisiciones de Jon Goitia. El gran tenedor tenía mucho interés en que conociéramos los nuevos locales que ha convertido en vivienda, porque quiere responder a los que le acusaban de destruir el tejido comercial: "Este local ya estaba fuera del tejido comercial", en las imágenes se pueden observar las condiciones en ruinas en las que ha comprado el local.

Además, Goitia se pasó de vivienda residencial a apartamento turístico: "Con la normativa actual solo podría haber construido dos viviendas, pero con la normativa turística puedo construir 4. ¿Entonces qué le diría a los que le dicen que sólo lo hace por dinero? Pagando 200 mil euros en este zona para 2 vivienda no recuperaría lo invertido".

Pero no es el ese el único motivo: "El mínimo de superficie para un alojamiento turístico son 21 m2 para una vivienda 40 m2, y luego lo que se llama estar bajo rasante, en uso turístico se permite, el suelo interior está mas abajo que el exterior pero el residencial está terminantemente prohibido".

