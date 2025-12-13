Antena3
Actuación | última semifinal

‘Beautiful’ resuena con fuerza en la voz de Pedro y así reacciona su coach

El talent canta por Christina Aguilera en la última semifinal de La Voz.

Pedro

Celia Gil
Pedro, el pase directo del equipo de Mika, volvió a pisar con fuerza el escenario de La Voz en la última semifinal.

El talent eligió ‘Beautiful’, de Christina Aguilera, un tema exigente que le permitió lucir su potencia vocal y reafirmar la confianza que su coach depositó en él desde los Asaltos.

Una actuación intensa, llena de potencia que dejó a Mika impresionado por el nivel que tiene una de sus grandes apuestas para ganar La Voz.

Yatra

Los coaches se preparan para la última semifinal de La Voz: "Ahora le dejamos toda la responsabilidad al público"

joaquina

La actuación de Joaquina con las semifinalistas de Malú conquista al público

aroa

Aroa ilumina la última semifinal de La Voz con su versión de ‘Bésame bonito’

equipo yatra

Complicidad y energía: Yatra canta con Oihan y Kimy ‘Pareja del año’ en un número inolvidable

Victoria
Actuación | última semifinal

Sensibilidad y verdad en el escenario: Victoria cautiva con Carlos Rivera

Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía
Actuación | Última semifinal

Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía

Kimy
Actuación | Última semifinal

¡El momento más mágico de la noche! Kimy emociona al público con ‘Before You Go’

La talent apuesta por este tema de Lewis Capaldi para volver a conquistar al público en la última semifinal.

Pedro
Actuación | última semifinal

¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción

Pablo Alborán

Sorpresón en La Voz: Pedro y Javier cantan con Carla Morrison… ¡y Pablo Alborán irrumpe en el escenario!

Antía roba el corazón de Pablo López con ‘Quererte bonito’ en La Voz

