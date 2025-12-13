Actuación | última semifinal
‘Beautiful’ resuena con fuerza en la voz de Pedro y así reacciona su coach
El talent canta por Christina Aguilera en la última semifinal de La Voz.
Pedro, el pase directo del equipo de Mika, volvió a pisar con fuerza el escenario de La Voz en la última semifinal.
El talent eligió ‘Beautiful’, de Christina Aguilera, un tema exigente que le permitió lucir su potencia vocal y reafirmar la confianza que su coach depositó en él desde los Asaltos.
Una actuación intensa, llena de potencia que dejó a Mika impresionado por el nivel que tiene una de sus grandes apuestas para ganar La Voz.
