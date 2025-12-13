Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía

La última semifinal de La Voz vivió uno de sus momentos más especiales con el regreso de Chiara, asesora del equipo de Pablo López.

La artista volvió al escenario del programa para unirse a Aroa y Antía, las dos semifinalistas del coach malagueño, en una emotiva interpretación de ‘Puzzle’. armonía.

El reencuentro fue tan bonito que Pablo López no quiso perder detalle y no dejó de mirar el escenario, orgulloso de que sus talents canten con Chiara. ¡A nosotros nos han emocionado!