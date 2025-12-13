Antena3
Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía

La asesora de Pablo López regresa al escenario de uno de los programas que le vio crecer como artista.

Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía

Celia Gil
Publicado:

La última semifinal de La Voz vivió uno de sus momentos más especiales con el regreso de Chiara, asesora del equipo de Pablo López.

La artista volvió al escenario del programa para unirse a Aroa y Antía, las dos semifinalistas del coach malagueño, en una emotiva interpretación de ‘Puzzle’. armonía.

El reencuentro fue tan bonito que Pablo López no quiso perder detalle y no dejó de mirar el escenario, orgulloso de que sus talents canten con Chiara. ¡A nosotros nos han emocionado!

Antony Vallejo, La Voz

Victoria

Sensibilidad y verdad en el escenario: Victoria cautiva con Carlos Rivera

Kimy

¡El momento más mágico de la noche! Kimy emociona al público con ‘Before You Go’

Pedro
Actuación | última semifinal

‘Beautiful’ resuena con fuerza en la voz de Pedro y así reacciona su coach

Actuación | última semifinal

¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción

Pablo Alborán
Actuación | última semifinal

Sorpresón en La Voz: Pedro y Javier cantan con Carla Morrison… ¡y Pablo Alborán irrumpe en el escenario!

El artista malagueño compartió este momento en el plato de La Voz para cantar ‘Si te quedas’.

Actuación | Última semifinal

Antía roba el corazón de Pablo López con ‘Quererte bonito’ en La Voz

La talent del equipo de Pablo López se atreve com este tema de Sebastián Yatra y Elena Rose.

Vanesa Martín y Kimy

Vanesa Martín se une a Oihan y Kimy en La Voz para interpretar ‘Maldita dulzura’

Javier

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

Equipo Mika

‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

