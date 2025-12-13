Actuación | Última semifinal
Complicidad y energía: Yatra canta con Oihan y Kimy ‘Pareja del año’ en un número inolvidable
El coach colombiano se subió al escenario con sus dos semifinalistas para interpretar uno de sus mayores éxitos.
Publicidad
La última semifinal de La Voz dejó un momento lleno de complicidad con la actuación del equipo de Sebastián Yatra.
El coach colombiano subió al escenario junto a sus dos semifinalistas, Oihan y Kimy, para interpretar ‘Pareja del año’, uno de sus grandes éxitos internacionales.
La actuación fue puro ritmo, química y diversión. Un momento muy especial que Yatra compartió con sus dos semifinalistas y que espera colar a los dos en la Gran Final. ¡Revívela dándole play al vídeo de arriba!
Publicidad