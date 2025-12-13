Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Última semifinal

Complicidad y energía: Yatra canta con Oihan y Kimy ‘Pareja del año’ en un número inolvidable

El coach colombiano se subió al escenario con sus dos semifinalistas para interpretar uno de sus mayores éxitos.

equipo yatra

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La última semifinal de La Voz dejó un momento lleno de complicidad con la actuación del equipo de Sebastián Yatra.

El coach colombiano subió al escenario junto a sus dos semifinalistas, Oihan y Kimy, para interpretar ‘Pareja del año’, uno de sus grandes éxitos internacionales.

La actuación fue puro ritmo, química y diversión. Un momento muy especial que Yatra compartió con sus dos semifinalistas y que espera colar a los dos en la Gran Final. ¡Revívela dándole play al vídeo de arriba!

Nia, talent de La Voz

Nia enamora a Pablo López con su delicadeza: "Esas heridas las conviertes en canciones"

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

joaquina

La actuación de Joaquina con las semifinalistas de Malú conquista al público

aroa

Aroa ilumina la última semifinal de La Voz con su versión de ‘Bésame bonito’

equipo yatra

Complicidad y energía: Yatra canta con Oihan y Kimy ‘Pareja del año’ en un número inolvidable

Victoria
Actuación | última semifinal

Sensibilidad y verdad en el escenario: Victoria cautiva con Carlos Rivera

Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía
Actuación | Última semifinal

Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía

Kimy
Actuación | Última semifinal

¡El momento más mágico de la noche! Kimy emociona al público con ‘Before You Go’

La talent apuesta por este tema de Lewis Capaldi para volver a conquistar al público en la última semifinal.

Pedro
Actuación | última semifinal

‘Beautiful’ resuena con fuerza en la voz de Pedro y así reacciona su coach

El talent canta por Christina Aguilera en la última semifinal de La Voz.

¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción

¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción

Pablo Alborán

Sorpresón en La Voz: Pedro y Javier cantan con Carla Morrison… ¡y Pablo Alborán irrumpe en el escenario!

Antía roba el corazón de Pablo López con ‘Quererte bonito’ en La Voz

Antía roba el corazón de Pablo López con ‘Quererte bonito’ en La Voz

Publicidad