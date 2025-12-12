Antena3
Actuación | Última semifinal

Vanesa Martín se une a Oihan y Kimy en La Voz para interpretar ‘Maldita dulzura’

La artista ha llenado de magia el plató al unir su voz con los dos semifinalistas de Sebastián Yatra.

Vanesa Martín

Celia Gil
Publicado:

La noche sorprendió al público cuando Vanesa Martín apareció en el escenario de La Voz para acompañar a Oihan y Kimy, las talents del equipo de Sebastián Yatra, en una interpretación muy especial de ‘Maldita dulzura’.

Oihan aportó su sensibilidad característica, mientras que Kimy dio su potencia vocal reconocible desde el primer verso.

Junto a la voz cálida y el sello inconfundible de Vanesa Martín, la actuación se convirtió en una de las actuaciones más bonitas de la noche. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

