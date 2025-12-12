Sorpresón en La Voz: Pedro y Javier cantan con Carla Morrison… ¡y Pablo Alborán irrumpe en el escenario!

La última semifinal de La Voz dejó un momento inolvidable cuando Pedro y Javier, del equipo de Mika, subieron al escenario junto a Carla Morrison para interpretar ‘Si te quedas’.

La actuación comenzaba como un número muy especial… pero todo cambió en cuestión de segundos. Mientras la música avanzaba, el público estalló en aplausos al ver aparecer por sorpresa a Pablo Alborán, que se unió a la actuación creando una colaboración única e inesperada.

La magia de cuatro voces sobre el escenario sorprendió a los coaches que no esperaban a Pablo Alborán. ¡Que versión tan bonita!