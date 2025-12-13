Actuación | última semifinal
¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción
La coach se ha subido al escenario para cantar con sus dos semifinalistas ‘Ni un segundo’.
La última semifinal de La Voz dejó uno de los momentos más especiales y emocionantes de la noche con la actuación del equipo de Malú. La coach madrileña subió al escenario acompañada de sus dos semifinalistas, Audrey y Victoria, para interpretar juntas ‘Ni un segundo’, creando un instante lleno de sensibilidad, fuerza y complicidad.
La actuación se convirtió en una verdadera celebración del viaje que han recorrido juntas. Audrey aportó su potencia vocal y elegancia, mientras que Victoria llenó el escenario de ternura y de matices. Malú, que ha guiado a ambas artistas a lo largo del concurso, unió sus voces para crear un momento coral cargado de emoción y verdad.
Las tres lograron transmitir la unión y el cariño que se ha forjado dentro del equipo. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
