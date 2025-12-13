Antena3
Actuación | última semifinal

¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción

La coach se ha subido al escenario para cantar con sus dos semifinalistas ‘Ni un segundo’.

equipo malu

Celia Gil
Publicado:

La última semifinal de La Voz dejó uno de los momentos más especiales y emocionantes de la noche con la actuación del equipo de Malú. La coach madrileña subió al escenario acompañada de sus dos semifinalistas, Audrey y Victoria, para interpretar juntas ‘Ni un segundo’, creando un instante lleno de sensibilidad, fuerza y complicidad.

La actuación se convirtió en una verdadera celebración del viaje que han recorrido juntas. Audrey aportó su potencia vocal y elegancia, mientras que Victoria llenó el escenario de ternura y de matices. Malú, que ha guiado a ambas artistas a lo largo del concurso, unió sus voces para crear un momento coral cargado de emoción y verdad.

Las tres lograron transmitir la unión y el cariño que se ha forjado dentro del equipo. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

