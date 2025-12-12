Antía roba el corazón de Pablo López con ‘Quererte bonito’ en La Voz

Antía, una de las voces más delicadas del equipo de Pablo López, volvió a cautivar al público en la última semifinal de La Voz con una interpretación llena de verdad y sentimiento.

La talent apostó por ‘Quererte bonito’, el tema de Sebastián Yatra y Elena Rose, una canción muy emotiva que encaja a la perfección con su sensibilidad y su estilo en el escenario.

Antía, que fue robada por Pablo López al equipo de Sebastián Yatra en los Asaltos, es el único robo que llega a la última semifinal gracias al apoyo del público. ¡Revive su increíble actuación!