La denuncia de un inquilino sobre vivienda: "Cada 5 años intentan expulsarnos de nuestras casas y envían a nazis para amedrentarnos"

Espejo Público se pregunta si la okupación es un problema real en nuestro país . Según el ministerio del Interior en 2024 hubo 16.400 denuncias relacionadas con viviendas. De ellas un 0,06% eran por okupación. En el portal Idealista hay en venta 20.464 pisos okupados. Eso es un 2,6% de todos los pisos que están en venta. Estos datos contrastan con los que aporta la plataforma de afectados por la okupación que cifra en 78.800 los pisos okupados en este momento en España.

Ricardo Bravo, de la plataforma antiokupación, cree que la okupación es un síntoma más de la enfermedad que tiene España con la vivienda. Cree además que las cifras del Gobierno son sesgadas y no se considera el histórico al hacer las cuentas, que aumentaría por 4 las cifras de allanamiento. Señala además que muchos de los afectados por la okupación son pequeños propietarios y víctimas de un delito que se comete contra ellos. "Los pequeños propietarios no tenemos capacidad de invertir en el precio del alquiler, eso lo tiene que decir una ministra de vivienda, a nosotros no se nos paga y no podemos especular si no se nos paga", apunta.

"Nos preocupa que se hable de okupación cuando representa solo un 0,057% de total de viviendas"

Fernando de los Santos, del sindicato de inquilinas, mantiene que les preocupa esta insistencia con la okupación cuando en Madrid de 3 millones de viviendas solo 894 caen bajo la okupación. Le preocupa que si quieren hablar de legalidad no estén hablando de los 15.204 pisos turísticos ilegales que hay en Madrid. "Nos preocupa que se habla de la okupación cuando representa solo un 0,057% del total de viviendas", añade.

"No se habla de que el 45% de los inquilinos vivimos en riesgo de pobreza o exclusión social y millones de inquilinos en riesgo de pobreza. Lo que es criminal es acaparar vivienda vacía solo para especular, es como si en lo peor de la pandemia alguien se dedicara a acaparar mascarillas. Los inquilinos estamos hartos porque hay unos precios abusivos que no podemos pagar".

De los Santos señala: "Cada 5 años se nos intenta expulsar de nuestras viviendas y si no lo consiguen envían a nazis a amedrentarnos pero no nos van amedrentar, nos estamos organizando".

