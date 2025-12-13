¡El momento más mágico de la noche! Kimy emociona al público con ‘Before You Go’

Kimy, una de las voces más personales y reconocibles del equipo de Sebastián Yatra, regresó al escenario de La Voz en la última semifinal con una actuación cargada de emoción.

La talent eligió ‘Before You Go’, de Lewis Capaldi, un tema que le permitió mostrar su sensibilidad, su control vocal y esa intensidad interpretativa que la ha convertido en una de las grandes revelaciones de la edición.

Su voz se volvió fuerte y poderosa y transmitió algo que nunca había transmitido en el escenario. Su coach solo tuvo palabras de agradecimiento por lo que acaba de suceder en el escenario.