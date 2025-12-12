Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Última semifinal

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

El talent del equipo de Mika emocionó al público con un tema de Alejandro Sanz.

Javier

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Javier, uno de los talents más destacados del equipo de Mika, volvió a demostrar por qué el público lo ha apoyado desde el primer momento.

En la última semifinal de La Voz, el artista eligió ‘¿Y si fuera ella?’, el clásico de Alejandro Sanz, un tema cargado de sentimiento que exigía emoción, sutileza y una interpretación impecable.

Con una sensibilidad muy especial, Javier volvió a demostrar todo lo que transmite solo con subirse al escenario. ¿Será uno de los elegidos por el público para convertirse en finalistas? No te pierdas su actuación en el vídeo de arriba.

Malú y Pablo López

Consigue un autógrafo exclusivo de tu coach favorito de La Voz 2025

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Antia

Antía roba el corazón de Pablo López con ‘Quererte bonito’ en La Voz

Vanesa Martín

Vanesa Martín se une a Oihan y Kimy en La Voz para interpretar ‘Maldita dulzura’

Javier

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

Equipo Mika
Actuación | última semifinal

‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

Oihan
Actuación | Última semifinal

Oihan sorprende con una potente versión de Rocío Jurado en La Voz

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal
Actuación | Última semifinal

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

El coach malagueño nos regala este momento junto a sus dos semifinalistas en una actuación única.

Audrey
Actuación | Última semifinal

Audrey arrasa en La Voz con una actuación espectacular de Whitney Houston

La talent, que fue el botón del arrepentimiento de Malú, llega a la última semifinal dispuesta a todo por ganarse al público.

Orozco

Antonio Orozco vuelve a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas

Yatra, Malú y Mika

Los coaches encienden la semifinal de La Voz con una apertura que emociona al público

¡Qué tensión! Hay empate “de momento”: Manu decide El Rosco en su última jugada

¡Qué tensión! Hay empate “de momento”: Manu decide El Rosco en su última jugada

Publicidad