¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

Javier, uno de los talents más destacados del equipo de Mika, volvió a demostrar por qué el público lo ha apoyado desde el primer momento.

En la última semifinal de La Voz, el artista eligió ‘¿Y si fuera ella?’, el clásico de Alejandro Sanz, un tema cargado de sentimiento que exigía emoción, sutileza y una interpretación impecable.

Con una sensibilidad muy especial, Javier volvió a demostrar todo lo que transmite solo con subirse al escenario. ¿Será uno de los elegidos por el público para convertirse en finalistas? No te pierdas su actuación en el vídeo de arriba.