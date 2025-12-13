Antena3
Sensibilidad y verdad en el escenario: Victoria cautiva con Carlos Rivera

La talent del equipo Malú llega a la última semifinal con ‘¿Cómo pagarte?’ en el escenario de La Voz.

Victoria

Celia Gil
Victoria, una de las voces más elegantes del equipo de Malú, vuelve a subir al escenario de La Voz para la segunda semifinal, esta vez interpretando ‘¿Cómo pagarte?’ de Carlos Rivera. La talent afronta esta actuación decisiva con el objetivo claro de conquistar al público y llegar a la Gran Final.

Con una ternura y una voz muy especial, Victoria volvió a demostrar que lo suyo es emocionar. La talent ha sido la gran apuesta de Malú desde el principio, pero ahora tendrá que conquistar al público para llegar a la última gala.

Su actuación nos ha dejado uno de los momentos más especiales de la noche. ¡Revívelo en el vídeo de arriba y vota por ella aquí!

La coach se ha subido al escenario para cantar con sus dos semifinalistas ‘Ni un segundo’.

