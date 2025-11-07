Hablamos con el periodista francés que ha entrevistado al rey emérito: "Pide perdón y agradecimientos"

Un emérito sereno y con visión “fatalista”

El periodista, Charles Jaigu, describe al Rey Juan Carlos como un hombre muy tranquilo y sin rastro de agresividad. Asegura que mantiene una visión “fatalista”: "él cree que las cosas pasan y hay que adaptarse".

Según cuenta, el emérito asume su situación actual sin resentimiento y con la idea de que la vida le ha llevado por este camino.

¿Por qué publica sus memorias ahora?

Jaigu afirma que el emérito ha decidido publicar sus memorias porque "considera que la juventud no conoce lo que ocurrió en los años 60 y 70". Añade que Juan Carlos I siente que "la transición no está bien contada" y que su papel puede haberse diluido con el paso del tiempo. En sus palabras, el libro busca “explicar su visión de la España contemporánea y recuperar memoria histórica”.

Admite errores… pero reclama reconocimiento

Sobre su etapa como jefe de Estado, el periodista sostiene que Juan Carlos I "reconoce que hizo cosas que no fueron buenas para la monarquía". También apunta que el emérito se defiende recordando que "ha pagado lo que le pedía el Estado y no ha sido condenado" en las causas abiertas en el extranjero. Pero más allá de la disculpa, subraya que el Rey "no solo pide perdón, también quiere agradecimiento por su papel en la Transición".

Relación con Felipe VI y regreso a España

En cuanto a su vínculo con el actual monarca, el periodista explica que "no está todo arreglado con su hijo". Asegura que Juan Carlos I es consciente de que su presencia en España "podría complicar el reinado de Felipe VI", porque continua Charles Jaigu: "no se pueden tener dos reyes en el mismo país". Y sobre su hipotético regreso, destaca un mensaje rotundo: el emérito "echa de menos España" y cree que el retorno dependerá de los españoles, no de Zarzuela.

