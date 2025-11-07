Rey emérito y sus memorias
Hablamos con el periodista francés que ha entrevistado al rey emérito: "Pide perdón y agradecimientos"
En Espejo Público, Juan Rodríguez ha hablado con el periodista francés que ha entrevistado recientemente al Rey Juan Carlos I. Relata a este programa la imagen de un emérito sereno, consciente de sus errores, pero decidido a reivindicar su legado histórico. Y deja una clave política y emocional: su posible regreso a España, dice, "no depende del Rey Felipe, sino de los españoles".
- La contundente valoración de Rubén Amón sobre el rey emérito: "Juan Carlos I es una figura tóxica"
- Las memorias de Juan Carlos, en entredicho: "Ese relato de Disney no es real"
- Fernando Rueda, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "Que se ponga ‘chulito’ con su hijo no se ajusta a la realidad"
- Toda la entrevista al periodista que habló con Juan Carlos, en ATRESPLAYER
Publicidad
Un emérito sereno y con visión “fatalista”
El periodista, Charles Jaigu, describe al Rey Juan Carlos como un hombre muy tranquilo y sin rastro de agresividad. Asegura que mantiene una visión “fatalista”: "él cree que las cosas pasan y hay que adaptarse".
Según cuenta, el emérito asume su situación actual sin resentimiento y con la idea de que la vida le ha llevado por este camino.
¿Por qué publica sus memorias ahora?
Jaigu afirma que el emérito ha decidido publicar sus memorias porque "considera que la juventud no conoce lo que ocurrió en los años 60 y 70". Añade que Juan Carlos I siente que "la transición no está bien contada" y que su papel puede haberse diluido con el paso del tiempo. En sus palabras, el libro busca “explicar su visión de la España contemporánea y recuperar memoria histórica”.
Admite errores… pero reclama reconocimiento
Sobre su etapa como jefe de Estado, el periodista sostiene que Juan Carlos I "reconoce que hizo cosas que no fueron buenas para la monarquía". También apunta que el emérito se defiende recordando que "ha pagado lo que le pedía el Estado y no ha sido condenado" en las causas abiertas en el extranjero. Pero más allá de la disculpa, subraya que el Rey "no solo pide perdón, también quiere agradecimiento por su papel en la Transición".
Relación con Felipe VI y regreso a España
En cuanto a su vínculo con el actual monarca, el periodista explica que "no está todo arreglado con su hijo". Asegura que Juan Carlos I es consciente de que su presencia en España "podría complicar el reinado de Felipe VI", porque continua Charles Jaigu: "no se pueden tener dos reyes en el mismo país". Y sobre su hipotético regreso, destaca un mensaje rotundo: el emérito "echa de menos España" y cree que el retorno dependerá de los españoles, no de Zarzuela.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La denuncia de acoso de Maxi Iglesias despierta reacciones encontradas: "Yo no lo vi así, lo que vivió él quizá es otra cosa"
- Por primera vez un equipo de televisión accede al reactor de Almaraz, así lo ha vivido Lorena García
- El ladrón de bragas que atemoriza a Laia y Abril: "Nos roba la ropa interior, intenta forzar la puerta y pica las ventanas para intimidarnos"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad