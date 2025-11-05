Yolanda Díaz, sobre su supuesta implicación con la trama del 'caso Koldo' por la validación de mascarillas: "Jamás en mi vida me pidieron ayuda"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se sienta en el plató de Espejo Público después de que salga a la luz el informe que la UCO trasladó al juez que revela mensajes que demostrarían la implicación de Díaz para validar la certificación de las mascarillas que el Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres compró a la trama del 'caso Koldo'. "Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas de Canarias", mantiene el mensaje.

La ministra de Trabajo se ha mostrado orgullosa del instituto que certificó las mascarillas que Canarias compró a la trama Koldo. Asegura que nunca colaboró con la trama. "Jamás en mi vida me pidieron ayuda tal y como se puede ver en el informe de la UCO", defiende.

Apunta que "hoy mismo tenía un acto con este instituto", un laboratorio que tiene su sede en Sevilla. Subraya además que este instituto validó más de mil modelos de mascarillas, salvó vidas y a diario estaba validando los EPIS de todos los profesionales de toda España. "En pandemia nunca ningún ministro desde el año 74 había visitado el laboratorio en Sevilla", afirma. Ella misma hizo una visita para darles las gracias por los servicios prestados y "tumbó las remesas de mascarillas de Madrid y Canarias".

A raíz de esta información la portavoz del PP en el Senado se refería a Yolanda Díaz como "avalista de la corrupción". Unas declaraciones que valora señalando que "el PP está convirtiendo la cámara alta en un vodevil". "La anterior vez el presidente de la Cámara llamó al orden a los diputados del PP para que se comportaran". A Díaz le preocuparía que la UCO dijera que se está cometiendo un delito porque no es así.

