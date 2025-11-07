Bullying
La denuncia de acoso de Maxi Iglesias despierta reacciones encontradas: "Yo no lo vi así, lo que vivió él quizá es otra cosa"
El actor Maxi Iglesias ha concedido una entrevista para redes sociales que ha despertado viejos fantasmas. A consecuencia de ello su excompañera de reparto Angy Fernández ha dado su versión de los hechos como respuesta.
Maxi Iglesias afirmaba que el bullying que afirma que sufrió durante su etapa escolar se repitió durante su trabajo en la serie 'Física o Química'. Aunque afirma haber aclarado lo sucedido con los responsables y haberlo superado, también con ayuda de terapia. Sus palabras han tenido repercusiones.
El actor considera que las acciones de algunos de sus entonces compañeros de colegio en la ficción estuvieron motivados por los celos. Esa envidia tendría su origen en la evolución del personaje que representaba Maxi en la serie de Antena 3, César Cabano, que pasó de tener un papel secundario a ser uno de los protagonistas, en detrimento de otros.
La actriz Angy Fernández, Paula Blasco en 'FoQ' ha atendido a Espejo Público para dar sus explicaciones de lo que ella vivió. En primer lugar rechaza haber ejercido ningún tipo de acoso, nunca, a nadie. Asegura que son amigos y que no se puede generalizar porque no quiere parecer como cómplice de nada.
Abre la posibilidad a que la envidia estuviera presente "porque es muy guapo y muy majo". Al mismo tiempo niega haber presenciado "nada alarmante", pero sí entiende que los celos pudieron causar algún episodio que ella no conociera. Además da por aclarado lo sucedido confirmando el perdón de Maxi a quien pudiera haber sido el responsable, después de unas disculpas. El actor en el centro de la vorágine además afirmaba contar con la amistad de su otrora peor enemigo.
"Se le llama bullying a muchas cosas y lo que vivió él, quizá es otra cosa", expresaba Angy.
