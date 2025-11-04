Antena 3 LogoAntena3
Kiko Rivera

Cristóbal Soria, amigo de Kiko Rivera, sobre las confesiones de Irene Rosales: "Kiko está muy lejos de esas adicciones a las que ella hace alusión"

El colaborador de Espejo Público ha sido tajante al valorar las declaraciones de Irene Rosales, expareja de su amigo Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja.

Cristóbal Soria, Kiko Rivera

Espejo Público
Publicado:

Cristóbal Soria se reía al escuchar que Irene Rosales estaría enamorada, apenas dos meses después de su separación de Kiko Rivera. No lo ponía en duda y matizaba que no se reía, que sonreía. Además Cristóbal es amigo de Kiko, y según decía, el hijo de Isabel Pantoja ya ha pasado página. No tan rápido como su ex, pero aún así parece poco tiempo para superar la ruptura. La periodista Lorena Vázquez reconocía estar sorprendida ante tanta velocidad para pasar los malos tragos que tendrían Kiko e Irene, a lo que Cristóbal le espetaba que estaba siendo "muy antigua".

Miquel Valls recordaba unas palabras de Irene en su últimas entrevista, concedida al programa 'Y Ahora Sonsoles': "No ha vuelto a las drogas, pero yo no quiero esta carga". Y es que una vez dejad atrás su relación con Kiko Rivera, Irene admite que se siente enamorada de Guillermo, su nueva ilusión.

Soria abordaba de forma contundente sobre los problemas que habría tenido en el pasado Kiko, dándolos por superados: "Estoy convencido de que Kiko está muy lejos de esas adicciones a las que ella hace alusión".

Más declaraciones de Cristóbal Soria sobre su amigo Kiko Rivera en el vídeo.

Programas

