A las 22.00 horas
Seyran salva la vida de Orhan y sacrifica su amor por Ferit en el próximo capítulo de Una nueva vida
Seyran cede al chantaje de Ökkes: Orhan sale de la cárcel, pero tendrá que casarse con Akin. ¿Será este el fin de su relación con Ferit?
Publicidad
Ferit no entiende por qué Seyran está cada vez más distante con él. Quiere apostar por su amor y volver a estar con la mujer que ama, pero Seyran no da tregua. El último golpe ha sido demoledor para el joven Korhan cuando Seyran, frente a la prensa, decidió irse con Akin, humillando a Ferit.
Lo que Ferit no sabe es que Seyran está siendo víctima de un chantaje para salvar la vida de Orhan, que está en la cárcel, y que ni su poderoso apellido le evita palizas. Ökkes ha sido muy claro: o deja definitivamente a Ferit y se casa con Akin, o la vida de Orhan corre grave peligro.
Seyran está entre la espada y la pared. Ferit ya perdió a su hermano, no puede perder ahora a su padre. La joven acepta casarse con Akin, sacrificándose por el hombre que realmente ama.
El domingo, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!
Publicidad