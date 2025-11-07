Dana
"Solo queríamos que nos escucharan": Toñi, víctima de la DANA, pide que no se use su dolor para hacer política
Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, denuncia en Espejo Público que las víctimas se han sentido "abandonadas y utilizadas". Reclama que se convoquen elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón.
Toñi García ha vuelto a emocionar este jueves en Espejo Público. La mujer, que perdió a su marido Miguel y a su hija en la tragedia provocada por la DANA, ha explicado a Susanna Griso que lo único que pedían las familias era “ser escuchadas y acompañadas” desde el primer momento. “Solo necesitábamos que nos escucharan desde el Gobierno valenciano, que nos arroparan. En lugar de eso, hemos sufrido críticas y divisiones”, lamentó Toñi.
Durante su comparecencia ante Les Corts Valencianes, la valenciana recibió un aplauso unánime de los diputados, un gesto que —dice— le dio algo de consuelo. “Quise mostrar quiénes éramos: mi marido Miguel, mi hija, nuestra familia. Gente humilde, con amor y bondad. Era tan fácil empatizar con nosotros si desde el principio nos hubieran escuchado”, explicó.
La vecina de Alzira asegura que le duele especialmente que se haya acusado a las víctimas de ser utilizadas con fines políticos. “Nos duele que digan que hemos sido instrumentalizadas. No pedimos más que apoyo, coordinación y humanidad. En medio del dolor, no podemos soportar más luchas políticas”, insistió.
Elecciones en la Comunidad Valenciana
Preguntada por la situación política en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, Toñi es clara: “El futuro de los valencianos no debe decidirse en un despacho. Lo justo sería convocar elecciones anticipadas para que el pueblo elija nuevos dirigentes que lo hagan mejor”. Antes de despedirse, Toñi ha agradecido a Espejo Público “dar voz a las víctimas” y ha recordado que su única intención es “que no se olvide lo ocurrido” y que “nunca más una familia tenga que pasar por lo mismo”.
