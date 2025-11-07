Esta noche, Malú y Joaquina arrancan los Asaltos de La Voz con una actuación muy especial

Esta noche, a las 22:00h en Antena 3, comienza una de las fases definitivas de La Voz: Los Asaltos.

La Voz arranca sus Asaltos con una actuación que promete quedarse en la memoria de todos los fans del programa.

Antes de que los talents se jueguen su pase a la siguiente fase, Malú y Joaquina subirán juntas al escenario para interpretar ‘Diles’, el tema que ha conquistado a miles de oyentes y que ahora sonará con más fuerza que nunca en el plató de Antena 3.

La coach andaluza y la joven artista venezolana unirán sus voces en un número que combina potencia, sensibilidad y complicidad, demostrando por qué ambas son referentes de la música en español.

Este arranque de los Asaltos será solo el comienzo de una noche cargada de emociones, duelos intensos y decisiones difíciles.

Así serán los Asaltos de La Voz

Los Asaltos son una de las fases más decisivas y emocionantes de La Voz. En esta etapa, los coaches seguirán con sus asesores y cada uno llega con siete artistas en su equipo.

Durante la gala, los talents se subirán al escenario para demostrar todo su potencial y ganarse un puesto en los esperados Directos.

Al finalizar todas las actuaciones, el coach debe tomar decisión clave: uno de sus artistas pasa directamente a los Directos de La Voz, mientras que otros cuatro quedan en la zona de peligro, a la espera de saber si continuarán en la competición.

Pero las sorpresas no terminan ahí: el resto de coaches podrán robar a un artista de otro equipo, aunque solo disponen de un robo cada uno.

Una fase intensa, estratégica y llena de emoción, donde cada actuación puede cambiarlo todo.