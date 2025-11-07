Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00 horas

Esta noche, Malú y Joaquina arrancan los Asaltos de La Voz con una actuación muy especial

La coach y su asesora se suben al escenario para cantar ‘Diles’ en una noche llena de grandes emociones. ¡A las 22.00 horas en Antena 3!

Malú y Joaquina

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Esta noche, a las 22:00h en Antena 3, comienza una de las fases definitivas de La Voz: Los Asaltos.

La Voz arranca sus Asaltos con una actuación que promete quedarse en la memoria de todos los fans del programa.

Antes de que los talents se jueguen su pase a la siguiente fase, Malú y Joaquina subirán juntas al escenario para interpretar ‘Diles’, el tema que ha conquistado a miles de oyentes y que ahora sonará con más fuerza que nunca en el plató de Antena 3.

La coach andaluza y la joven artista venezolana unirán sus voces en un número que combina potencia, sensibilidad y complicidad, demostrando por qué ambas son referentes de la música en español.

Este arranque de los Asaltos será solo el comienzo de una noche cargada de emociones, duelos intensos y decisiones difíciles.

Así serán los Asaltos de La Voz

Los Asaltos son una de las fases más decisivas y emocionantes de La Voz. En esta etapa, los coaches seguirán con sus asesores y cada uno llega con siete artistas en su equipo.

Durante la gala, los talents se subirán al escenario para demostrar todo su potencial y ganarse un puesto en los esperados Directos.

Al finalizar todas las actuaciones, el coach debe tomar decisión clave: uno de sus artistas pasa directamente a los Directos de La Voz, mientras que otros cuatro quedan en la zona de peligro, a la espera de saber si continuarán en la competición.

Pero las sorpresas no terminan ahí: el resto de coaches podrán robar a un artista de otro equipo, aunque solo disponen de un robo cada uno.

Una fase intensa, estratégica y llena de emoción, donde cada actuación puede cambiarlo todo.

Mika, coach de La Voz

¡Llegan los robos! El próximo viernes, comienza la fase de Asaltos de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Las víctimas de la DANA.

"Solo queríamos que nos escucharan": Toñi, víctima de la DANA, pide que no se use su dolor para hacer política

¿El fin de la clase media en España?

"Soy de clase tirando a baja. Hace cuatro años era clase media"

Malú y Joaquina

Esta noche, Malú y Joaquina arrancan los Asaltos de La Voz con una actuación muy especial

Mabel Lozano
En plató

La reivindicación de Mabel Lozano sobre el cáncer: "No soy una superviviente, tenemos derecho al olvido"

María Guardiola en Espejo Público.
Un café con Susanna

El reproche de María Guardiola a Rodríguez Ibarra: "Me sorprende que apoye a Miguel Ángel Gallardo, antes que las personas están las instituciones"

Cándido Méndez
Gobierno bloqueado

Cándido Méndez ve necesario "oxigenar" el PSOE: "Los cuarentones, los cincuentones, tienen miedo a expresarse"

El ex líder sindical se alineaba con una corriente predominante entre históricas figuras del Partido Socialista. Apuesta por que se creen nuevas líneas dentro de un PSOE en el que milita desde hace décadas, unas distintas a las que sigue ahora la cúpula dirigente.

Trancas y Barrancas someten al Premio Planeta 2025 a un test de mucho compromiso
Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas someten a Juan del Val a un test de mucho compromiso

Las hormigas han bombardeado con varias preguntas para buscarle las cosquillas al escritor

Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

Publicidad