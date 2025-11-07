El ladrón de bragas que atemoriza a Laia y Abril: "Nos roba la ropa interior, intenta forzar la puerta y pica las ventanas para intimidarnos"

Laia y Abril son dos vecinas de Barcelona que llevan meses sufriendo acoso por parte de un individuo que, además de robarles ropa interior, fuerza la puerta de su casa y golpea sus ventanas. Esta situación les quita el sueño desde hace tiempo. Las jóvenes viven en un bajo donde tienden la ropa. De repente empezaron a darse cuenta de que les faltaban algunas braguitas y decidieron poner una cámara de seguridad ante la sospecha de que les estaban robando.

Las imágenes que se encontraron les dieron una gran sorpresa. Un individuo les robaba ropa interior ayudándose del palo de una fregona. Los robos se convirtieron en una práctica habitual que tenía lugar por las noches. El acosador comenzó a ir a más y no solo les sustraía las prendas, sino que además intentaba forzar la puerta de su casa y dabas golpes en las ventanas.

Le esperaron despiertas para pillarle 'in fraganti' y llamaron a la Policía

Se van a la cama con el miedo en el cuerpo pensando en lo que pueda hacer su acosador. En una de las ocasiones esperaron despiertas para pillarle 'in fraganti' y llamaron a la Policía. El hombre se fue detenido pero poco después de ser puesto en libertad volvió a cometer estos robos intimidantes.

La situación ya se extiende en el tiempo durante 5 meses. Ambas están desesperadas y piden ayuda para poder vivir tranquilas.

