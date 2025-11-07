Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 7 DE NOVIEMBRE

¡Qué desastre! María es incapaz de resolver el Panel con Bote

La concursante no ha visto para nada clara una palabra y esto le ha llevado al peor de los desenlaces.

Arancha Mela
Publicado:

María ha hecho buen programa, pero al llegar al Panel con Bote todo se ha truncado. La concursante del atril rojo no era capaz de acertar una de las palabras más sencillas del panel.

Ni siquiera el supercomodín ha conseguido sacarla de este apuro. María se ha quedado sin 825 euros y Artur, su compañero, ha aprovechado esta oportunidad, aunque por poco dinero.

¡Qué sufrimiento! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

