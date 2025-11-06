Las memorias de Juan Carlos, en entredicho: "Ese relato de Disney no es real"

Las memorias de Juan Carlos I no dejan de generar polémica. A las reivindicaciones, críticas que dispara a propios y extraños, y experiencias profesionales, se le suman las confesiones de su vida privada.

Las infidelidades

La periodista Gema López destacaba que Juan Carlos confesaba haberle sido infiel a la reina Sofía únicamente en dos ocasiones. El rey emérito calificaba como falsedades varias de las relaciones extramatrimoniales que se le han atribuido. Sin embargo, la también periodista, Samanta Villar advertía la primera discrepancia con la realidad: "Es verdad a medias (...) Al menos hay cuatro acreditadas".

Sorprende la forma en la que desmiente tajantemente la presunta relación que le 'colocaron' con Lady Di, y la impresión que tenía de ella.

Samanta enumeraba esos escarceos de Juan Carlos durante su vida de casado para sentenciarle: "En el momento que tú le estás siendo infiel a tu mujer, no solo estás perjudicando a tu mujer, estás siéndole infiel a los españoles, estás engañando a los españoles. Ese relato de Disney no es real".

La cesión del trono

"Falso, falso de toda falsedad. Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa", apreciaba el periodista José Peláez acerca de la versión que expone Juan Carlos de Borbón sobre su abdicación en su hijo, Felipe VI.

"¡Yo no sé por qué miente!"

El emérito vincula su sucesión con problemas de salud que le dejaron sin fuerzas para seguir al frente de la jefatura del Estado, y para el periodista, nada más lejos de la realidad. Es contundente al respecto: "Estoy convencido de que él no piensa esto. No es que esté cayendo en un error, o en una tergiversación, sino que es que es directamente falso", expresaba Peláez.

Las causas que le empujaron a ceder la corona a su heredero son, según el periodista, la deslegitimación social y de un desprestigio de la propia monarquía, golpeada por el caso de corrupción de su yerno Iñaki de Urdangarín, Nóos, el convulso ambiente del 15-M, el viaje a Botsuana y la foto del elefante.

Por último José afirmaba que ser fiel a la verdad resultaría notablemente más ventajoso "para proteger a la monarquía, para proteger a la institución, y de alguna manera, para asegurar su supervivencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.