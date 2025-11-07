Publicidad
Sueños de libertad
Damián y Cloe protagonizan su primer choque en la casa de los De la Reina: “Ya no pintamos nada aquí”
La llegada de Cloe a la casa de los De la Reina no ha salido como esperaba. Su intento de acercamiento con Damián termina en un tenso desencuentro cargado de reproches.
Cloe ha visitado a Damián y Andrés en la casa grande para explicar las intenciones de Brossard, pero el encuentro ha sido más tenso de lo previsto. Mientras ella hablaba de colaboración y futuro, Damián no ha disimulado su malestar ante sus palabras.
El patriarca, molesto por la actitud de la francesa, ha cortado la conversación con una frase contundente: “Ya no pintamos nada aquí”. Cloe, sorprendida, ha visto cómo su intento de acercamiento acababa abriendo una nueva brecha familiar.