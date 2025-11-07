Para 4 personas
Pastelitos de cangrejo, un entrante ideal para compartir de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano nos sorprende con estos pastelitos de cangrejo, un bocado irresistible perfecto para cualquier reunión familiar.
Publicidad
Hoy vamos a utilizar carne de buey de mar, pero también podríais realizar el plato con cangrejo real o con cangrejo azul. Y si queréis que os salga mejor de precio, os recomiendo utilizar “palitos de cangrejo”.
Ingredientes, para 4 personas
- 550 g de carne de buey de mar desmigado
- 7 g de mantequilla
- 50 g de cebolla picado
- 50 g de pimiento rojo picado
- 1 diente de ajo
- 60 g de mahonesa
- ¼ de cucharadita de pimiento de Espelette en polvo
- ¼ de cucharadita de ajo en polvo
- ¼ de cucharadita de pimentón
- ¼ de cucharadita de pimienta molida
- 1 cucharadita de salsa Worcestershire
- 1 cucharadita de mostaza
- Zumo de ½ limón
- 40 g de panko molido
- 1 huevo
- Perejil
Para empanar:
- 80 g de panko
Para la mahonesa de limón:
- 1 huevo
- ½ limón
- 200 ml de aceite de girasol
- Sal
Elaboración
Calienta una sartén pequeña con el pimiento rojo picado, la cebolla picada y la mantequilla. Cocina los ingredientes a fuego suave-medio durante 5-6 minutos. Pela el diente de ajo, aplástalo bien, introdúcelo en la sartén y cocínalo durante 1 minuto.
Pon la mahonesa en un bol y añade la mostaza, la salsa inglesa, el ajo en polvo, la pimienta molida, el pimiento de Espelette, el pimentón y el huevo.
Mezcla bien y agrega el panko en polvo. Incorpora la carne de buey de mar, el zumo de medio limón, las hortalizas pochadas y una cucharadita de perejil picado. Mezcla bien.
Divide la masa en 12 porciones. Coge una porción, redondéala, aplástala un poco, pásala por el panko, ponla en una fuente y resérvala. Repite el proceso con toda la mezcla hasta que consigas otros 11 pastelitos.
Calienta una sartén con abundante aceite, introduce los pastelitos (a tandas) y fríelos hasta que se doren. Escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.
Ralla un poco de la piel de limón y ponla en un vaso batidor. Añade el zumo del medio limón, el huevo, una pizca de sal y el aceite. Tritura los ingredientes hasta que liguen.
Sirve 3 pastelitos en cada plato, ponles un poco de mahonesa encima y decóralos con unas hojas de perejil.
Publicidad