Pastelitos de cangrejo, un entrante ideal para compartir de Joseba Arguiñano

Hoy vamos a utilizar carne de buey de mar, pero también podríais realizar el plato con cangrejo real o con cangrejo azul. Y si queréis que os salga mejor de precio, os recomiendo utilizar “palitos de cangrejo”.

Ingredientes, para 4 personas

550 g de carne de buey de mar desmigado

7 g de mantequilla

50 g de cebolla picado

50 g de pimiento rojo picado

1 diente de ajo

60 g de mahonesa

¼ de cucharadita de pimiento de Espelette en polvo

¼ de cucharadita de ajo en polvo

¼ de cucharadita de pimentón

¼ de cucharadita de pimienta molida

1 cucharadita de salsa Worcestershire

1 cucharadita de mostaza

Zumo de ½ limón

40 g de panko molido

1 huevo

Perejil

Ingredientes Pastelitos de cangrejo | antena3.com

Para empanar:

80 g de panko

Para la mahonesa de limón:

1 huevo

½ limón

200 ml de aceite de girasol

Sal

Ingredientes para empanar | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén pequeña con el pimiento rojo picado, la cebolla picada y la mantequilla. Cocina los ingredientes a fuego suave-medio durante 5-6 minutos. Pela el diente de ajo, aplástalo bien, introdúcelo en la sartén y cocínalo durante 1 minuto.

Cocina los ingredientes a fuego suave-medio | antena3.com

Pon la mahonesa en un bol y añade la mostaza, la salsa inglesa, el ajo en polvo, la pimienta molida, el pimiento de Espelette, el pimentón y el huevo.

Mezcla bien y agrega el panko en polvo. Incorpora la carne de buey de mar, el zumo de medio limón, las hortalizas pochadas y una cucharadita de perejil picado. Mezcla bien.

Mezcla bien y agrega el panko en polvo | antena3.com

Divide la masa en 12 porciones. Coge una porción, redondéala, aplástala un poco, pásala por el panko, ponla en una fuente y resérvala. Repite el proceso con toda la mezcla hasta que consigas otros 11 pastelitos.

Coge una porción, redondéala, aplástala un poco, pásala por el panko | antena3.com

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce los pastelitos (a tandas) y fríelos hasta que se doren. Escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Ralla un poco de la piel de limón y ponla en un vaso batidor. Añade el zumo del medio limón, el huevo, una pizca de sal y el aceite. Tritura los ingredientes hasta que liguen.

Sirve 3 pastelitos en cada plato, ponles un poco de mahonesa encima y decóralos con unas hojas de perejil.