David Harbour y Millie Bobby Brown son todo amor, risas y bromas en la premiere de Stranger Things 5 tras la polémica de la denuncia

Han pasado 10 años desde que David Harbour y Millie Bobby Brown se conocieron durante el rodaje de la primera temporada de Stranger Things. Por aquel entonces, la actriz de Eleven tenía 11 años y el de Jim Hopper 40; por lo que muy pronto se forjó un vínculo paternofilial entre ellos.

Con el paso del tiempo, esta relación afectiva se mantuvo intacta. Sin embargo, durante el rodaje de la quinta y última entrega de la serie, todo podría haberse roto. Y es que Millie habría presentado una denuncia contra David por acoso; aunque ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto.

Ahora, durante la premiere de Stranger Things 5, parece que nada de esto hubiera ocurrido. Y es que ambos han aparecido tan afectuosos como era habitual verlos en las apariciones públicas de antaño. Abrazados y bromeando, su amistad permanece intacta frente a las cámaras.

Elenco de Stranger Things, con Millie Bobby Brown | Reuters

Hace muy poco, Millie respondió dubitativa a cómo se sentiría si David oficiara su boda; dejando entrever la tensión que había entre ambos. Pero ahora, en su reencuentro en plena alfombra roja, los gestos dicen todo lo contrario y muestran que todo estaría en el olvido.

Lo único que está claro en toda esta trama, es que los dos actores han priorizado mostrarse como siempre ante la prensa. Pasara lo que pasara entre ellos, en la premiere de su serie más importante no ha habido espacio para las disputas, solo para las sonrisas.

Stranger Things llegará a Netflix el próximo 27 de noviembre con cuatro episodios que animan a una buena maratón. La serie terminará el 1 de enero, empezando el 2026 con una despedida por todo lo alto. Siendo, quizás y según evolucione la relación entre Millie Bobby Brown y David Harbour, la última oportunidad de verlos juntos en pantalla.