La indignación de Mari ante el aumento del precio de la cesta de la compra: "Vamos a acabar chupando piedras"

Los precios de los alimentos son cada vez más altos y personas como Mari temen no poder permitirse la vida que siempre han llevado en un futuro.

Mari

La cesta de la compra es cada vez más cara en nuestro país. Tan solo los huevos han subido un 50% en 2025, un dato que ha indignado profundamente a Mari.

Mari vive en casa con su marido y una de sus hijas y asegura que pueden llegar a gastar más de 300 euros en una compra. "Vamos a acabar todos chupando piedras", asegura, indignada, en redes sociales.

Según nos cuenta, no solo se han visto obligados a renunciar a algunos alimentos que antes eran frecuentes en su cocina, sino que además necesitan el sueldo de su hijo para subsistir. "No es que haya subido, es que no ha parado de subir, no tiene tope", señala Mari.

Hay alimentos que antes eran básicos para Mari y su familia y que hoy se han convertido en un lujo, como el pescado. En Y ahora Sonsoles hemos comparado la misma compra en 2023 y ahora. ¿Sabrías decir cuánto ha subido? ¡Dale al play para verlo!

