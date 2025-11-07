La policía de aduanas revisa los 200.000 paquetes de Shein que llegan al aeropuerto de París

Una nueva polémica sacude Francia tras descubrirse que una plataforma de comercio online asiática vendía una "muñeca fantástica para hombres solitarios" con rasgos infantiles y una altura de apenas 80 centímetros. La Agencia Francesa de Protección del Consumidor denunció el producto, calificándolo como pornografía infantil y exigiendo la retirada inmediata del artículo.

Las autoridades francesas ya han iniciado los procedimientos para suspender el acceso a la plataforma en el país. "Estamos revisando el 100 % de todo lo que llega, para tener una visión completa", ha declarado la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, al anunciar controles exhaustivos sobre las importaciones procedentes de la compañía.

Primera apertura de tienda física en París

La polémica coincide con la inauguración de la primera tienda física de la compañía en París. A las puertas del establecimiento, largas colas de clientes se mezclan con los cientos de manifestantes que exigen el cierre inmediato de la tienda. "No puedo tolerar que este tipo de empresa, peligrosa para los derechos sociales, para el clima y para los niños, se instale aquí", expresó David Belliard, teniente de alcalde de París. Desde la ONG Mouv’Enfants, su cofundador Arnaud Gallais también condenó la situación "¿Y se supone que debemos permitir que eso ocurra dentro de una de las tiendas más grandes en el corazón de París?".

Investigación en marcha

Un portavoz de la compañía aseguró que la empresapara esclarecer lo sucedido, mientrasa declarar sobre cómo fue posible comercializar las muñecas en la plataforma. El caso ha abierto uny los límites en la venta de productos sexualizados con rasgos infantiles.

