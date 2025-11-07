Los casos de gripe se disparan en España y superan los niveles de las últimas dos temporadas

Los casos de gripe en España han aumentado de forma significativa durante la última semana de octubre. Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la tasa de gripe ha pasado de 16,7 a 20,3 casos por cada 100.000 habitantes entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.

Se trata de los niveles de transmisión más altos de las tres últimas temporadas a estas alturas del año. En la misma semana de 2024, la tasa era de 9,9 casos y en 2023 de 8,4. Solo en la temporada 2021-2022, todavía marcada por los efectos de la pandemia de COVID-19, los contagios eran mayores, con 24,5 casos por cada 100.000 habitantes.

El Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) informa de una tasa nacional de infecciones respiratorias agudas (IRA) de 442,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 419,8 de la semana anterior. Esto confirma que España ha superado el umbral epidémico desde finales de septiembre, aunque la intensidad de la transmisión se mantiene baja.

La tasa de síndrome gripal asciende a 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la del COVID-19 desciende a 6,3 (frente a los 8,9 de la semana anterior). En cambio, los casos de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años continúan aumentando y alcanzan los 244,7 casos por 100.000 habitantes.

Los más pequeños, los más afectados

La gripe está golpeando con más fuerza a los niños de entre uno y cuatro años, grupo en el que la incidencia ha pasado de 23,3 a 37,9 casos por cada 100.000 habitantes en solo una semana. Le siguen los niños y adolescentes de entre cinco y 19 años, cuya tasa ha subido de 18,3 a 23,5 casos.

En cambio, entre los mayores de 70 años, la situación mejora ligeramente, con una tasa que desciende hasta los 12-14 casos por cada 100.000 habitantes.

Hospitalizaciones y gravedad

En los hospitales, la tasa de infección respiratoria aguda grave (IRAG) se sitúa en 10,4 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la semana anterior (11,3).

La positividad por gripe en hospitalizados ha aumentado hasta el 10,7%, frente al 7,3% previo. En cuanto a la gravedad, los casos hospitalizados por gripe presentan un 22,9% de neumonías, un 5,2% de ingresos en UCI y una letalidad del 2,7%.

Por su parte, la incidencia hospitalaria por COVID-19 se reduce a 0,4 casos por 100.000 habitantes, aunque mantiene una alta letalidad del 11,5% entre los casos graves.

Ligero exceso de mortalidad

El modelo de vigilancia MoMo estima que en la semana 44 de 2025 se registraron 8.393 fallecimientos en España, frente a los 8.032 esperados. Aunque el exceso no es elevado, los expertos recomiendan mantener la precaución ante el repunte de virus respiratorios en las próximas semanas.