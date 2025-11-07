Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan del Val y Ángela Banzas, ganador y finalista del Premio Planeta

Juan del Val y Ángela Banzas se han coronado como los ganadores del premio literario con mayor dotación económica de nuestro país: el Premio Planeta 2025. Juan del Val ha sido el ganador de este año con Vera, una historia de amor y Ángela Banzas, finalista con Cuando el viento hable.

Ambos fueron los protagonistas de una de las noches más especiales del año para el mundo de la cultura y sus novelas ya han visto la luz.

Hoy, ambos visitan nuestro plató para contarnos cómo vivieron aquella noche cómo les ha cambiado la vida el Premio Planeta. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!