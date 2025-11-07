Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ALMARAZ

Por primera vez un equipo de televisión accede al reactor de Almaraz, así lo ha vivido Lorena García

Las cámaras de Espejo Público han conseguido adentrarse hasta el corazón de la central nuclear de Almaraz para ver en primera persona los trabajos que se están haciendo para solicitar una ampliación de la vida útil de la central.

Lorena García en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Se cumple una semana desde la petición oficial de las propietarias de la nuclear de Almaraz para prorrogar 3 años la vida útil de la planta. Aprovechando esta circunstancia, por primera vez un equipo de televisión ha accedido al edificio del reactor. En estos momentos, la Unidad 2 de Almaraz se encuentra parada por recarga. Esta situación ha abierto una ventana de oportunidad ideal para que la presentadora Lorena García pueda adentrarse literalmente hasta el corazón, y así conocer de primera mano cómo es ese proceso. Si no se aplaza el cierre, como se ha solicitado, esta sería la penúltima recarga de combustible del reactor 2, que tendría que cerrar en octubre de 2028. Vemos los trabajos no solo de recarga, si no, las actualizaciones a las que se somete a la planta, precisamente para poder cumplir con los requisitos para solicitar esa ampliación de vida útil.

Cuando entramos en la Unidad 2 de Almaraz, los trabajadores de la unidad estaban trabajando exhaustivamente para desmontar la turbina por completo. Una labor que se realiza cada 9 años para comprobar que todo funciona a pleno rendimiento. Cinco semanas de trabajo muy intenso. "Una recarga implica 11.000 tareas más de 11.000 actividades sobre los distintos equipos, componentes de la central y también muy importante realizamos numerosas mejoras de diseño por actualización tecnológica", ha explicado Antonio Calero, jefe de Recarga. Para llevar a cabo este recambio, la central incorpora a más de 1200 personas, muchas de ellas provenientes de localidades cercanas a Almaraz, aunque también llegan especialistas extranjeros.

Para poder entrar en el edificio de protección radiológica, los controles de seguridad son muy altos, para asegurarse de que nadie sale contaminado. Entre las medidas, a Lorena le colocaron un dosímetro que controló en todo momento los niveles de radiación. Afortunadamente, salió del reactor como entró, con los niveles a 0,0. También existen controles para pasar entre las distintas secciones de la planta. Es muy importante seguir todas las indicaciones de seguridad para no tener ningún percance.

Guardiola, sobre la continuidad de Almaraz: "El pueblo extremeño lleva luchando mucho tiempo"

La posibilidad de que finalmente se alargue el periodo de vida de Almaraz es una buena noticia para la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola., quien afirma que "Pedro Sánchez se queda sin excusas" para cerrar la central. "Lo único que me interesa desde el gobierno extremeño es que las 4.000 familias que viven de la central nuclear de Almaraz puedan seguir mirando al futuro con mucho optimismo. Yo confío y lo que espero y deseo es que cuanto antes comuniquen ya la prórroga de nuestra central nuclear".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer

¿El fin de la clase media en España?

"Soy de clase tirando a baja. Hace cuatro años era clase media"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Lorena García en Espejo Público.

Por primera vez un equipo de televisión accede al reactor de Almaraz, así lo ha vivido Lorena García

¡Qué desastre! María es incapaz de resolver el Panel con Bote

¡Qué desastre! María es incapaz de resolver el Panel con Bote

Cinco meses robándoles las bragas.

El ladrón de bragas que atemoriza a Laia y Abril: "Nos roba la ropa interior, intenta forzar la puerta y pica las ventanas para intimidarnos"

Carla Nieto visita La ruleta de la suerte con motivo del estreno de ‘Siempre es invierno’
MEJORES MOMENTOS | 7 DE NOVIEMBRE

Carla Nieto visita La ruleta de la suerte con motivo del estreno de ‘Siempre es invierno’

Pastelitos de cangrejo, un entrante ideal para compartir de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Pastelitos de cangrejo, un entrante ideal para compartir de Joseba Arguiñano

Más Allá de la Línea Roja, Alicante
Más Allá de la Línea Roja

La economía de la segunda zona más pobre de España: "¡Mira qué móviles, a costa de Pedro Sánchez!"

Miguel Ángel Silva ha visitado una zona de Alicante, la segunda más deprimida de España según datos de la Agencia Tributaria. La realidad en las calles de estos tres barrios, en ocasiones dista mucho de lo que se puede pensar de antemano.

Merluza rellena de puerro con costra de panceta, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: merluza rellena de puerro con costra de panceta, una receta de fiesta muy sencilla de elaborar

¡Una receta tan rica como suena! A esta merluza rellena de puerro con costra de panceta que ha elaborado Karlos Arguiñano, no le falta ni un detalle. Sigue los pasos del cocinero y triunfa en la cocina.

Las víctimas de la DANA.

"Solo queríamos que nos escucharan": Toñi, víctima de la DANA, pide que no se use su dolor para hacer política

¿El fin de la clase media en España?

"Soy de clase tirando a baja. Hace cuatro años era clase media"

Malú y Joaquina

Esta noche, Malú y Joaquina arrancan los Asaltos de La Voz con una actuación muy especial

Publicidad