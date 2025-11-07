Antena 3 LogoAntena3
"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Evren pone a Bahar contra las cuerdas en Renacer

Evren está celoso y sospecha que Bahar pueda sentir algo hacia Harun,, ¿que le contestará ella?

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Bahar contra las cuerdas en Renacer

La próxima semana en Renacer...

Evren ha interpretado a su modo las señales que ha visto en el hospital. Y es que escuchó algo así como Harun y Bahar tuvieron una relación en el pasado. Lo que él no sabía es de qué tipo, por lo que su imaginación se encargó de hacer el resto. Además ha visto como Bahar y su excompañero de facultad hablaban por los pasillos del hospital.

Tras ello ha ido muy directo a preguntarle: "¿Hay algo entre vosotros?".

¿Le contará Bahar toda la verdad sobre la relación que mantiene ahora con su excompañero de facultad?

