Elon Musk se convierte en el primer billonario del Planeta

La junta de accionistas de Tesla ha aprobado pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta. Algo más de un 75% del accionariado ha aprobado la propuesta, a pesar de la oposición de algunos de los principales accionistas institucionales.

El consejo de administración de Tesla, que ha sido acusado en el pasado de falta de independencia, permitió a Musk, que controla en estos momentos el 15% de las acciones, votar la propuesta.

En los últimos días, ha habido por parte de los directores de Tesla una campaña a favor de Musk y la presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, advirtió a los accionistas que Musk podría abandonar la empresa si no se le concedía el billón de dólares en acciones.

La propuesta aprobada establece compensar a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que, en conjunto, implicará la entrega de opciones sobre acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.

Musk pasaría a tener más del 25% del accionariado de la compañía

En caso de alcanzar todos los objetivos, Musk pasaría a tener más del 25% del accionariado de la compañía, con lo que tendría la capacidad de controlarla.

El pasado 22 de octubre, el propio empresario afirmó que necesitaba el control de la empresa para construir un "enorme ejército robótico" con el humanoide Optimus. "No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia", explicó.

Una vez conocida la aprobación de la histórica compensación, Musk apareció sobre el escenario instalado en la sede de Tesla en Austin (EE.UU.) entre los gritos de "Elon, Elon" de los asistentes, y acompañado de un robot Optimus que bailaba al ritmo de la música.

Tesla iniciará "un nuevo libro"

Elon Musk ha precisado que con la aprobación de su compensación, Tesla iniciará "no un nuevo capítulo sino un nuevo libro" con Optimus, a la vez que adelantaba que será el "mayor producto de la historia", sobrepasando a los teléfonos móviles.

Musk ha anunciado que se establecerá una línea de montaje en la planta de automóviles de Fremont, en California, para fabricar un millón de Optimus al año, y otra en Austin con capacidad para 10 millones de unidades.

