Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Tesla

Elon Musk se convierte en el primer billonario del Planeta

Algo más de un 75% del accionariado ha aprobado la propuesta.

Elon Musk

Elon Musk se convierte en el primer billonario del planeta | EFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La junta de accionistas de Tesla ha aprobado pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta. Algo más de un 75% del accionariado ha aprobado la propuesta, a pesar de la oposición de algunos de los principales accionistas institucionales.

El consejo de administración de Tesla, que ha sido acusado en el pasado de falta de independencia, permitió a Musk, que controla en estos momentos el 15% de las acciones, votar la propuesta.

En los últimos días, ha habido por parte de los directores de Tesla una campaña a favor de Musk y la presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, advirtió a los accionistas que Musk podría abandonar la empresa si no se le concedía el billón de dólares en acciones.

La propuesta aprobada establece compensar a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que, en conjunto, implicará la entrega de opciones sobre acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.

Musk pasaría a tener más del 25% del accionariado de la compañía

En caso de alcanzar todos los objetivos, Musk pasaría a tener más del 25% del accionariado de la compañía, con lo que tendría la capacidad de controlarla.

El pasado 22 de octubre, el propio empresario afirmó que necesitaba el control de la empresa para construir un "enorme ejército robótico" con el humanoide Optimus. "No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia", explicó.

Una vez conocida la aprobación de la histórica compensación, Musk apareció sobre el escenario instalado en la sede de Tesla en Austin (EE.UU.) entre los gritos de "Elon, Elon" de los asistentes, y acompañado de un robot Optimus que bailaba al ritmo de la música.

Tesla iniciará "un nuevo libro"

Elon Musk ha precisado que con la aprobación de su compensación, Tesla iniciará "no un nuevo capítulo sino un nuevo libro" con Optimus, a la vez que adelantaba que será el "mayor producto de la historia", sobrepasando a los teléfonos móviles.

Musk ha anunciado que se establecerá una línea de montaje en la planta de automóviles de Fremont, en California, para fabricar un millón de Optimus al año, y otra en Austin con capacidad para 10 millones de unidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Un hombre se desmaya en el Despacho Oval en medio de una rueda de prensa de Trump

Gordon Findlay, el ejecutivo de Novo Nordisk, desmayado en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Publicidad

Mundo

Inspeccionan paquetes en el aeropuerto de Francia

La policía de aduanas revisa los 200.000 paquetes de Shein que llegan al aeropuerto de París

Crisis en los aeropuertos de EEUU.

Caos y retrasos en 40 aeropuertos de EEUU tras una reducción de vuelos del 10% por "tensiones en el sistema"

Elon Musk

Elon Musk se convierte en el primer billonario del Planeta

Gordon Findlay, el ejecutivo de Novo Nordisk, desmayado en el Despacho Oval de la Casa Blanca
Desmayo Casa Blanca

Un hombre se desmaya en el Despacho Oval en medio de una rueda de prensa de Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte en el Foro Industrial de la OTAN NIF25
Amenaza Rusia

La OTAN pide a los aliados estar preparados para conflictos "a largo plazo" con Rusia, China, Corea del Norte o Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
Ozempic

Trump rebajará el precio de medicamentos para perder peso como el Ozempic y así "salvar muchas vidas"

Los descuentos del acuerdo alcanzado se aplicarán a partir de enero para que sea posible la venta directa al consumidor a mediados de 2026 para el programa Medicare y "de forma continua" para Medicaid, "en función" de la fecha en la que los Estados del país se inscriban.

Retrasos aeropuertos
EEUU

EEUU reducirá un 10% el tráfico aéreo por el cierre del Gobierno: afectará a 40 aeropuertos principales

El cierre parcial del Gobierno ha provocado una escasez de controladores que obligará a tomar medidas respecto al tráfico aéreo.

Destrozos en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi

Vídeo: El tifón Kalmaegi deja 114 muertos, 127 desaparecidos y un paisaje catastrófico en Filipinas

Ataque oso

Alerta por ataque masivo de osos en Japón: despliegan al Ejército tras la muerte de 13 personas

Bagel, archivo

Polémica por la muerte de un joven de 20 años tras trabajar 80 horas en una semana

Publicidad