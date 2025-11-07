Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 7 DE NOVIEMBRE

Carla Nieto visita La ruleta de la suerte con motivo del estreno de ‘Siempre es invierno’

Hoy se estrena la nueva película de David Trueba en cines, y en La ruleta de la suerte lo celebramos con la visita de Carla Nieto.

Arancha Mela
Publicado:

‘Siempre es invierno’ se estrena hoy en cines y uno de los paneles de La ruleta de la suerte ha hecho referencia a la película: “Siempre es invierno: la nueva película de David Trueba” y María lo ha acertado rápidamente.

Esta película romántica está protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca. Se basa en ‘Blitz’, la primera novela de David Trueba que da el salto a la gran pantalla.

Con motivo del estreno, Carla Nieto ha visitado el plató de La ruleta de la suerte. La actriz, que forma parte del reparto, ha desvelado que el filme trata sobre el amor, el paso del tiempo y la reconstrucción después de una ruptura de pareja.

