Fernando Rueda, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "Que se ponga ‘chulito’ con su hijo no se ajusta a la realidad"

Hemos puesto a prueba las memorias del Emérito: ¿Miente? ¿Olvida? ¿O reescribe la historia? Fernando Rueda lo tiene claro: “Conscientemente ha olvidado todo lo negativo que ha hecho a lo largo de todos estos años. El único problema es que intenta convencernos de determinadas cosas que sabemos que son falsas”. Él es periodista. No escribió unas memorias como tal sobre el rey, pero sí estuvo al servicio de su majestad en un libro que cuenta su legado.

El monarca se queja de la frialdad en la que en algunos momentos le muestra su propio hijo y Rueda analiza esas palabras: “He escrito 19 libros de investigación y hay que entender que una cosa es lo que él dice, pero la gente cuando lo lea tiene que pensar cuál es el contexto de ese momento. Y el contexto de ese momento es que él tiene verdaderos problemas con Corina, que Corina está intentando meterle en un juicio en Inglaterra, que está pediente el tema del dinero que se ha podido quedar. En ese contexto, que él se ponga ‘chulito’, si me permitís la expresión, con su hijo, me parece que no se ajusta a la realidad de lo que estaba viviendo en ese momento”.

Letizia y el Emérito: Historia ‘real’ de un desencuentro

En las memorias el rey Juan Carlos también habla sobre su nuera Letizia. Dice que su llegada no ayudó a la cohesión familiar. Para ello también tiene palabras el periodista Rueda: “El retrato que pinta el rey de sí mismo no es nada intervencionista, que deja a todo el mundo hacer lo que quiera, sus hijas han tomado sus propias decisiones, le ofreció ayuda a su nuera y no lo hizo.

El rey emérito ha sido siempre una persona que siempre ha hecho lo que le ha salido de las narices. Es una persona a la que le han avisado siempre de todo lo que se equivocaba, se lo contaba el Gobierno, el servicio secreto y él siempre ha hecho lo que ha dado la gana. Ahora llega el momento en el que ha escrito este libro que debería haber titulado ‘Ajustes de cuentas’ porque van contra la reina Letizia y contra el rey Felipe”.

