Kris Jenner cumple 70 años: el cerebro del éxito de las hermanas Kardashian

Este 5 de noviembre, Kris Jenner ha celebrado su 70 cumpleaños. Y lo ha hecho como mejor sabe: rodeada de su familia, del éxito y de cámaras que la han acompañado durante gran parte de su vida.

Lejos de ser una figura cualquiera del mundo del entretenimiento, Jenner ha sabido convertir su historia personal en un fenómeno global. De azafata a empresaria y de madre a manager, ha levantado un auténtico imperio familiar que lleva su sello en cada detalle.

A los 70, sigue siendo la mente que todo lo planea y el corazón que mantiene unido al clan Kardashian-Jenner. En este artículo te contamos toda la historia de Kris Jenner.

Kris Jenner | Gtres

De azafata a manager

Kristen Mary Houghton, su nombre de nacimiento, llegó al mundo en San Diego en 1955. Su infancia estuvo marcada por los dos divorcios de su madre, lo que la empujó a trabajar desde pequeña.

A los 10 años ya envolvía regalos, luego pasó por una tienda de donuts y más tarde por una de ropa infantil propiedad de su madre.

Su etapa como azafata de American Airlines fue la última antes de que el destino la cruzara con Robert Kardashian, abogado 11 años mayor que ella. Kris tenía 17 cuando lo conoció y en 1978 se casaron. Juntos tuvieron cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Kris Jenner con sus hijas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian en 2010 | Gtres

El matrimonio llegó a su fin en 1990, cuando Robert descubrió la relación de Kris con el jugador de fútbol Todd Waterman. El divorcio fue duro: "No tenía dinero, ni un dólar a mi nombre. Él controlaba todo", recordó años más tarde en sus memorias.

Pero tan solo un mes después de que el divorcio se hiciera oficial, Kris se casó con el atleta de duatlón Bruce Jenner, hoy Caitlyn Jenner, a quien conoció en una cita a ciegas.

Kris y Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner, en 2005 | Gtres

Años después de la boda, la matriarca vio en su nueva pareja una oportunidad de negocio. Bruce era un medallista olímpico, y ella aprendió a sacarle partido a eso. Y es que organizó conferencias motivacionales, produjo vídeos de fitness e incluso participó en algunos anuncios.

Este fue su primer éxito, el que le permitió descubrir el gran talento que tiene como representante. Además de darse cuenta de que el mayor de los negocios estaba dentro de su propio hogar.

Caitlyn Jenner junto a su hija Kendall Jenner | Gtres

El nacimiento del clan televisivo

El gran giro llegó en 2007, cuando un amigo que trabajaba en televisión visitó su casa en Hidden Hills y, entre el caos y las conversaciones cruzadas, le soltó en tono de broma que deberían tener un reality.

Kris se tomó la idea muy en serio y al día siguiente contactó con Ryan Seacrest, productor del canal E!. Con solo una grabación casera durante una barbacoa familiar, Keeping Up with the Kardashians consiguió luz verde. Así empezó, a los 51 años, la carrera televisiva de Kris Jenner.

Kris Jenner en 2008 | Gtres

Durante 20 temporadas, el programa mostró la vida familiar, entre lágrimas, lujo y broncas memorables. Pero detrás del espectáculo había estrategia, ya que cada aparición era una oportunidad de negocio.

Kris controlaba contratos, apariciones y marcas. Hoy, el reality, rebautizado como The Kardashians, se emite en más de 200 países, y la familia conserva los derechos de edición.

Scott Disick (expareja de Kourtney), Rob Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner y Kendall Jenner, de izquierda a derecha, en 2011 | Gtres

De la televisión a los negocios millonarios

Le gusten o no al público, los Kardashian-Jenner son un fenómeno global, y Kris es su directora de orquesta.

En activo desde hace 18 años en televisión, sigue combinando su rol de madre, manager de seis hijos y abuela de 13 nietos con la dirección ejecutiva de nueve empresas familiares valoradas en miles de millones: Skims, Kylie Cosmetics o Good American, entre otras.

Kris Jenner, Khloé Kardashian, Travis Scott, Kim Kardashian, de izquierda a derecha, en la inauguración de Skims x Nike | Gtres

Su vida ha estado marcada por los éxitos, pero también por momentos difíciles: divorcios, peleas televisadas e incluso la transición de género de su exmarido. Pero si algo caracteriza a Kris es su capacidad de adaptación.

Hoy, con casi 52 millones de seguidores en Instagram, protagoniza campañas para marcas como MAC, tiene su propia empresa llamada Safely, lanzada en 2021, y ha sido portada de Vogue Arabia.

Una matriarca que no se jubila

En su 70 cumpleaños, Kris lo celebró rodeada de su familia y de la elegancia que la define. Sigue al mando de un imperio, pero también es una estrella por derecho propio.

"Si alguien te dice que no, estás hablando con la persona equivocada" suele repetir. Y la historia demuestra que, con Kris Jenner, nadie se atreve a llevarle la contraria.

Las felicitaciones de sus hijos

Algunos de sus hijos han querido felicitarla públicamente con mensajes muy emotivos en redes sociales.

Kim Kardashian compartió una serie de fotos junto a su madre y algunas en familia. Una publicación que acompañó de un texto muy emotivo: "¡No hay nadie más especial en este mundo que tú! Eres una verdadera supermujer y has sido el mejor ejemplo a seguir por la forma en que vives tu vida con tanta gracia, compasión y alegría. Quiero ser como tú cuando sea mayor".

Khloé, por su parte, también posteó un seguido de fotos y vídeos en los cuales hemos podido apreciar bien la forma de ser de la matriarca: espontánea y divertida.

Lo ha acompañado de una dedicatoria preciosa en la que destaca lo siguiente: "Mamá, eres mi mayor inspiración. El ejemplo que sigo cada día. Me has enseñado que la fortaleza puede ser delicada, que la bondad puede ser poderosa y que la belleza tiene infinitas capas. Has construido un reino basado en la compasión y la alegría, y nos has hecho a cada uno de nosotros mejores personas, con almas más brillantes".

Quien tampoco ha querido faltar en las felicitaciones ha sido Rob, el único hijo varón con el apellido Kardashian. En su cuenta de Instagram compartió dos imágenes del pasado en las que aparece de bebé en brazos de su madre, y una tercera donde es su hija quien ocupa ese lugar en brazos de su abuela.

Una comparación preciosa y llena de ternura que muestra cómo el tiempo pasa, pero el vínculo familiar sigue igual de fuerte.

Y es que después de un día tan especial, las redes sociales han dejado claro que Kris Jenner no solo celebró sus 70 años con estilo, sino también rodeada de amor.

La matriarca del clan Kardashian estuvo muy bien acompañada por sus hijos y nietos, una familia que, más allá del glamour y la fama, destaca por su unión y por ese amor incondicional que siempre los mantiene juntos.