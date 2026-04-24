Tensión entre Afra Blanco y Jon Echeverría por el SMI: "Eres el tipo de persona que al salir de un plató te dedicas a difundir bulos"

Jon Echeverría, joven liberal y miembro de nuevas generaciones y Afra Blanco mantuvieron un intenso debate en el programa de La Sexta 'La Sexta Xplica' después de que el joven liberal diera algunos datos sobre fiscalidad que Afra rebatía llamándole "mentiroso". "Ella me llamó mentiroso y me dijo que soltaba bulos, le preguntaría si va a rectificar porque en Twitter compañeros suyos de platós han dicho que los datos que yo he dado eran ciertos", decía en Espejo Público Echeverría.

Pero Afra Blanco no estaba por la labor de rectificar en su discurso. "Llevas toda la semana buscando una rectificación por mi parte en redes y te dije que era el tipo de perfil que al salir de un plató te dedicas a difundir bulos y mentiras", le espetaba.

Para Afra Blanco 18.000 euros no pueden ser tratados como una renta mínima en el año 2018. "Esa es la primera gran barbaridad cuando entonces el SMI estaba en 10.000. Si el debate va de que la rentas del capital medias tienen mucho esfuerzo sobre el IRPF te pregunto si estás de acuerdo con que aumenten las rentas del capital y entonces trabajemos sobre las rentas del trabajo más bajas que tributan. ¿Estás de acuerdo con que todos los salarios aumenten con la inflación y por encima de ella?".

"No entiendo que te preocupen las rentas aparentemente bajas pero no quieras subir el SMI"

El joven defiende su discurso asegurando que en los países nórdicos los beneficios a las empresas tributan menos que en España. Afra no entiende su discurso y el hecho de que le preocupen las rentas aparentemente bajas pero no quiera subir el SMI con inflación ni todos los salarios por encima de la inflación.

Asegura la sindicalista y colaboradora del programa que el joven ha pretendido conseguir una polémica con ella a la que prefiere no entrar.

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