Fernando Clavijo asegura que el médico infectado de hantavirus vuela hacia Madrid mientras Moncloa mantiene que viajará a Canarias

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha mostrado su malestar ante la posible llegada del crucero con el brote de hantavirus a Canarias. Clavijo señala que en su Gobierno se encuentran desconcertados porque se levantaron en el día de ayer con una decisión técnica tomada de común acuerdo con el Gobierno de España y Canarias y a lo largo de la tarde se cambió todo. Confirma que no tienen ninguna comunicación oficial ni de petición de autorización para que el crucero atraque en el puerto. Tampoco ha recibido información sobre el tipo de cepa o el estado de los pasajeros.

Clavijo le ha enviado un WhatsApp a Pedro Sánchez esta mañana requiriendo información. Además, ha pedido al líder del Ejecutivo poder formar parte de la reunión técnica que ha tenido lugar esta mañana. Ambas comunicaciones sin respuesta por el momento, señalaba Clavijo. "No nos ha contestado, ni el presidente Sánchez nos ha contestado al WhatsApp, ni han contestado al Gabinete", lamentaba.

"Ni si quiera conocemos el acuerdo al que han llegado Sanidad y la OMS para que el barco atraque en Canarias"

Pone sobre la mesa que hay muchas incógnitas que nadie ha explicado sobre este caso. Ni si quiera conocen el acuerdo al que han llegado con Sanidad y la OMS para que atraque ese barco infectado en Canarias.

Estaba previsto que el médico infectado del crucero fuera trasladado al hospital Nuestra Señora de la Candelaria, centro de referencia de Tenerife. La ministra de Sanidad Mónica García se lo pide a las 23, 57 horas, a las 1,30 Clavijo le pide información del estado del paciente y del tipo de cepa y la ministra aún no le ha contestado. Se pregunta por qué si los pasajeros no están contagiados no se les puede evacuar directamente en Cabo Verde y tienen que llegar a Canarias.

Clavijo ha contado en Espejo Público que la información extraoficial que manejaba en ese momento es que el médico contagiado estaba siendo trasladado en ese momento a Madrid.

Minutos después el programa 'Mas Espejo' se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid desde donde aseguran que no tienen información a ese respecto y que está previsto que al médico se le traslade a una unidad de aislamiento en Tenerife y que su destino final son los Países Bajos. Fuentes de Moncloa apuntan a que la condición del médico se ha estabilizado y que de momento no será trasladado a Madrid.

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