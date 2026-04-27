Juan Fernández-Miranda defiende al 'exnúmero dos' de Jorge Fernández Díaz (PP): "Tiene mucho que decir. Es una pieza clave en el juicio"

Arranca la cuarta semana del juicio por el 'caso Kitchen'. Esta semana están citados Guillermo 'Willy' Bárcenas, hijo del que fue tesorero del PP, Soraya Saénz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy y el senador popular, Javier Arenas. La primera persona que se sentará frente al juez será Willy Bárcenas, que lo hará en calidad de perjudicado. Tanto Sáenz de Santamaría como Arenas declararán como testigos por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas.

En su testifical, Luis Bárcenas detalló que Javier Arenas hizo un "encargo puntual y remunerado" a un preso, que conoció durante su estancia en la cárcel madrileña de Soto del Real, para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como una grabación con Arenas y otra de Rajoy.

Durante la pasada semana, el expresidente Mariano Rajoy declaraba en calidad de testigo. Durante su declaración, Rajoy rechazó de forma tajante cualquier implicación en la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular. Ante el tribunal, también negó haber recibido dinero del extesorero Luis Bárcenas. Sobre las anotaciones en los documentos de Bárcenas en los que aparecían apodos como 'M. Rajoy', 'El Asturiano' o 'El Barbas', respondió tranquilo detallando que él se llamaba "Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos".

Pese a la respuesta del expresidente, el que fuera el exnúmero dos del exministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, detalla que en la Kitchen "hubo mucha iniciativa de Rajoy porque nadie le planteaba nada". Así lo ha recogido en exclusiva OKDiario, que ha tenido acceso a un audio de 2011 en el que Martínez expresaba su frustración por el rumbo judicial de la causa. En dicho audio, también detalló que "el problema es que los primeros que se han puesto en contra son los propios jueces" y echa la culpa de esta trama a Mariano Rajoy.

"Durante mucho tiempo, parecía que Paco Martínez era quien iba a pagar el pato"

Según Juan Fernández-Miranda, esta grabación es importante porque "Francisco Martínez sabía muy bien cómo funcionaba el ministerio del Interior". Asimismo, le sorprende "cómo la instrucción del caso Kitchen ha estado centrada hasta dónde se podía llegar" y durante "tiempo, Paco Martínez parecía que era quién iba a pagar el pato", pero al final "Fernández Díaz fue imputado y sentado en el banquillo". Para Juan, este audio constituye "una pieza clave en el juicio" y detalla que "Paco Martínez tiene mucho que decir".

Pilar Velasco ha detallado que el "ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a decir y a quejarse de que el juez estaba encapsulando la investigación y cuestionaba la intención del juez por encapsularla".

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