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Óscar Puente denuncia que se han usado "métodos no democráticos" para intentar "derribar al Gobierno"

El ministro de Transportes advierte de que desde el PSOE no van a "consentir" ni a "tolerar" esas prácticas.

Imagen del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Imagen del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteEuropa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado que se está tratando de "derribar al Gobierno no en las urnas", sino con otras "artimañas", con "métodos no democráticos". Así lo ha detallado el ministro tras conocer las últimas decisiones judiciales que afectan tanto al Gobierno como al PSOE y mientras salía del pleno del Congreso.

Puente también ha descartado que Pedro Sánchez vaya a adelantar las elecciones y ha asegurado que el PSOE no va a "consentir" ni a "tolerar" esas prácticas, ni se van a "doblegar" ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.

En concreto, ha denunciado que el PP tuviera la información sobre la investigación del caso Leire y la entrada en Ferraz de agentes de la UCO "con carácter anticipado" y utilizase esa información para cargar contra el Ejecutivo en el pleno. Tal y como ha manifestado, "esto ha sucedido en el día de ayer y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos hacen para derribar a un Gobierno".

Además, ha criticado que "nadie investiga esa revelación de secretos mientras el fiscal general cayó por otra" que, según él, no se demostró porque solo se pudo determinar que había salido de su entorno, pero no directamente de él.

Asimismo, detalló que "hay causas judiciales que en otros casos no se producen" y señala que "hoy vemos cómo el secretario de Estado de Interior con el PP declara en un juicio en el que se ha dicho que se sacó el nombre de Rajoy de varios informes porque obligaron a la policía que lo llevaba a hacerlo".

El ministro de Transportes ha criticado que "se juzga al hermano de Sánchez por trabajar de músico, que es lo que es" y cuando la hermana de Juanma Moreno "logró una plaza" superando a "una candidata que tenía 11 puntos más", "no pasa nada".

Puente insistió en que hay que dejar trabajar a la justicia y defendió al expresidente Zapatero destacando que se dedica "más o menos a lo mismo" que el resto de exmandatarios, asegurando que no está "sometido a las obligaciones que tiene un cargo público".

Sobre la postura de partidos como el PNV que están a favor de un adelanto electoral, ha dicho que eso no es más que "una opinión" y reitera que "la decisión de convocar elecciones solo le corresponde al presidente del Gobierno".

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