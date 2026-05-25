Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imputación Zapatero

Fernández-Miranda, sobre las gestiones de Zapatero en la trama 'Plus Ultra': "Hay cuestiones que están lindando con la ilegalidad"

La relación entre José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela es "evidente". Los recientes mensajes revelados insinúan que era un conseguidor de referencia para el chavismo. Juan Fernández-Miranda, ante esto apunta a la "buena voluntad", así como a la "ilegalidad" del expresidente.

Fernández-Miranda, sobre Zapatero y el chavismo

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

"Zapatero aquí, manda", recogen las conversaciones intervenidas por la UDEF entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y uno de los accionistas de la compañía, el venezolano Rodolfo Reyes. Unos mensajes que señalan al expresidente del Gobierno como el "gran conseguidor del chavismo".

Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de 'El Confidencial', tras escuchar las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en las que aseguraba desconocer los clientes de su consultoría comentaba que "hay una fina línea entre la consultoría y lo que estamos viendo". Añadía que en esta trama en la que se le ha visto envuelta "se está viendo hasta que punto era el vértice de una organización criminal", algo que "requiere de una explicación muy minuciosa" para el periodista.

El periodista remarcaba que "no conocer la ley no te exime de cumplirla", refiriéndose a la posible "buena voluntad" del expresidente. Pero subrayaba que "hay cuestiones que están, como poco, lindando con la ilegalidad". "Eso de que a mi me pagan por estar bien situado no se lo cree nadie", puntualizaba Fernández-Miranda.

"Ahora el político es el conseguidor"

Hablaba de la "evidente" influencia del expresidente socialista en Venezuela cuando mencionaba el "gran salto" que ha dado esta trama en el concepto de "conseguidor": "Ahora el político es el conseguidor y esto es clave". Asimismo, en este marco, mencionaba las dos preocupaciones actuales de Moncloa: "que se mencione a Pedro Sánchez en el sumario y los vínculos de política exterior del Gobierno de España y los intereses económicos de José Luis Rodríguez Zapatero, bien sean legítimos o no".

El adjunto al director de 'El Confidencial' defiende, a pesar de todo lo comentado, la presunción de inocencia de Zapatero, pero al mismo tiempo piensa que es una trama que "no para de crecer" y que "recoge a todo su entorno en el sumario", por tanto, se le hace más complicado confiar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra'

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra': "Pensé que tenia una aneurisma cerebral"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

Así preparó J Kbello su espectacular coreografía como Lady Gaga para Tu cara me suena

Luis Fonsi en La Voz Kids

“Se me olvidó que estamos en La Voz Kids”: Luis Fonsi pierde la cabeza con este talent

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra'

El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra': "Pensé que tenia una aneurisma cerebral"

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro
Mejores momentos | 25 de mayo

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro: “Me ha podido más el hambre”

Camela
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Camela, de vuelta a los escenarios tras un bache de salud

un concursante comete un error que ha ocurrido por primera vez en 20 años de La ruleta
Mejores momentos | 25 de mayo

“Esto es nuevo”: un concursante comete un error que ha ocurrido por primera vez en 20 años de La ruleta

Durante una de las pruebas de velocidad, Rubén ha cometido un inédito error que ha aprovechado Adrián para resolver.

Jorge Fernández se ríe con el lapsus de este concursante: “Te he apuntado en la lista”
Mejores momentos | 25 de mayo

Jorge Fernández se ríe con el lapsus de este concursante: “Te he apuntado en la lista”

Rubén ha cometido un pequeño error a la hora de elegir vocal, fruto de los nervios, que ya se ha visto varias veces en La ruleta de la suerte.

Soto Ivars, sobre un hombre que grababa a mujeres en probadores.

Detenido por grabar a más de 150 mujeres en probadores y sus casas: "En una época con acceso a pornografía, esto es una especie particular de perversión"

Manuel Marín, sobre Zapatero

"La maquinaria estaba engrasada": crecen las sospechas sobre el entorno de Zapatero con el avance de la investigación

Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano

Cena perfecta en 20 minutos: Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano

Publicidad