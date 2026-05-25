Fernández-Miranda, sobre las gestiones de Zapatero en la trama 'Plus Ultra': "Hay cuestiones que están lindando con la ilegalidad"

"Zapatero aquí, manda", recogen las conversaciones intervenidas por la UDEF entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y uno de los accionistas de la compañía, el venezolano Rodolfo Reyes. Unos mensajes que señalan al expresidente del Gobierno como el "gran conseguidor del chavismo".

Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de 'El Confidencial', tras escuchar las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en las que aseguraba desconocer los clientes de su consultoría comentaba que "hay una fina línea entre la consultoría y lo que estamos viendo". Añadía que en esta trama en la que se le ha visto envuelta "se está viendo hasta que punto era el vértice de una organización criminal", algo que "requiere de una explicación muy minuciosa" para el periodista.

El periodista remarcaba que "no conocer la ley no te exime de cumplirla", refiriéndose a la posible "buena voluntad" del expresidente. Pero subrayaba que "hay cuestiones que están, como poco, lindando con la ilegalidad". "Eso de que a mi me pagan por estar bien situado no se lo cree nadie", puntualizaba Fernández-Miranda.

"Ahora el político es el conseguidor"

Hablaba de la "evidente" influencia del expresidente socialista en Venezuela cuando mencionaba el "gran salto" que ha dado esta trama en el concepto de "conseguidor": "Ahora el político es el conseguidor y esto es clave". Asimismo, en este marco, mencionaba las dos preocupaciones actuales de Moncloa: "que se mencione a Pedro Sánchez en el sumario y los vínculos de política exterior del Gobierno de España y los intereses económicos de José Luis Rodríguez Zapatero, bien sean legítimos o no".

El adjunto al director de 'El Confidencial' defiende, a pesar de todo lo comentado, la presunción de inocencia de Zapatero, pero al mismo tiempo piensa que es una trama que "no para de crecer" y que "recoge a todo su entorno en el sumario", por tanto, se le hace más complicado confiar.

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