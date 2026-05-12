Fátima Matute, contra Mónica García y la gestión de la crisis del virus: "Muchos comunicados pero cero informes técnicos"

El primer español contagiado de hantavirus en esta crisis está confirmado, es uno de los 14 nacionales trasladados a la planta de aislamiento del Hospital Gómez Ulla de Madrid. En su caso el nivel de aislamiento es superior tras presentar síntomas respiratorios y ser positivo el resultado de la prueba.

Fátima Matute considera mejorable el procedimiento decidido para la evacuación. Asegura que existen kits rápidos de detección como los que habrían utilizado con los pacientes estadounidense y francesa evacuados desde Canarias. Sugiere que deberían haberse utilizado con los pasajeros del Hondius antes de desembarcar.

Aclara la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid que desde el gobierno regional no pusieron trabas al traslado de los pasajeros españoles al Gómez Ulla, pero al mismo tiempo se suma a las denuncias de falta de información por parte de las autoridades sanitarias españolas responsables. Afirma que se enteró por la televisión del positivo del español y reclama un mayor nivel de comunicación con el Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García a la que lanzaba un dardo por, según ella, convertir esta crisis sanitaria en un espectáculo mediático.

"Para responder ante una emergencia de salud pública tiene que existir una coordinación exquisita entre administraciones, que es lo que no hemos tenido", expresaba Matute.

Tres ruedas de prensa diarias

Sin embargo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ensalzaba la actuación y comunicación dado por el Gobierno. Por el contrario Fátima Matute decía que la ministra de Sanidad "se licuaba" en presencia del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Resta importancia a sus palabras tras haber recibido críticas por ellas y aseguraba que "quieren derivar la atención de lo importante".

Lanzaba una nueva crítica a la puesta en escena del Gobierno: "Hacemos una muy buena televisión 'minuto a minuto' y que lo que importa no es un trabajo de despacho serio para proteger a la población, sino que todo el mundo nos mire. El problema de todo esto es que ha habido siete ruedas de prensa, muchos comunicados de prensa, pero cero informes técnicos".

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