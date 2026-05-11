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Así se vive una cuarentena en el Gómez Ulla: "Incertidumbre y miedo"

Manuel Vela vivió en primera persona una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla durante la pandemia de Covid. Fue uno de los españoles repatriados desde Wuhan y ahora recuerda cómo fueron aquellos días marcados por la incertidumbre, el aislamiento y el miedo a lo desconocido.

Paciente Aislamiento Gómez Ulla

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Juan Rodríguez
Publicado:

Durante la pandemia de Covid, el Hospital Gómez Ulla se convirtió en uno de los puntos clave para las cuarentenas de españoles repatriados desde Wuhan. Manuel Vela fue uno de ellos. En la entrevista, recuerda cómo vivió aquellos días de aislamiento en un momento en el que todavía apenas se conocía información sobre el coronavirus.

“Llegamos con incertidumbre y miedo”

Manuel Vela asegura que la llegada al hospital le ha recordado a aquellas imágenes de 2020. Dice que entraron escoltados por la policía y que mucha gente les mostraba cariño durante el trayecto hasta el Gómez Ulla.

Añade que venían de una situación muy complicada en China y que apenas tenían información sobre el virus. “Llegué con un poquito de incertidumbre y de miedo al cuerpo”, reconoce. Además, reafirma en la entrevista que en aquel momento “vivían totalmente a ciegas” porque todavía no se sabía realmente cómo actuaba el Covid.

“No sabíamos qué iba a pasar con nosotros”

Asegura que dependían casi exclusivamente de la información que les trasladaba su director deportivo para saber qué estaba ocurriendo. “No sabíamos qué iba a pasar con nosotros”, señala. Además, añade que la sensación de incertidumbre era absoluta porque desconocían cuánto podía durar aquella situación.

¿Qué hacía para aguantar la cuarentena?

Una vez en España, Manuel Vela explica que, tras comprobar que ninguno era portador del virus, pudieron hacer una vida relativamente normal dentro de la cuarentena.

Ellos organizaban su tiempo para evitar que las horas se hicieran eternas. Hacían deporte, celebraban campeonatos de juegos de mesa y mantenían reuniones de trabajo. Dice que “las habitaciones permanecían abiertas y que podían relacionarse entre ellos sin miedo, ya que todos habían dado negativo”.

Finalmente, asegura que las personas que ahora atraviesan una cuarentena probablemente estén “más tranquilas que los familiares que están fuera”, una sensación que, recuerda, también vivieron ellos durante aquellos días en el Gómez Ulla.

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