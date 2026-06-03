Helena se enfrenta a un mirón por hacerle fotos en la playa: "Me las hizo enfocando hacia mí y haciendo zoom"

Helena ha sido víctima de un acosador mientras estaba en su playa de confianza de Málaga. La joven estaba haciendo topless, cuando se dio cuenta de que un hombre le estaba haciendo fotos.

Armándose de valor, Helena le pidió que le enseñara la galería y, al ver que se negaba, llamó a la policía. "Le vi enfocar hacia mí e, incluso, hacer zoom", advierte, "sentía que estaban vulnerando mi derecho a la intimidad".

Varias personas retuvieron al hombre mientras llegaban los agentes, ya que trató de escaparse en varias ocasiones. Una vez llegó la policía, comprobaron que no solo tenía fotos de Helena, sino también de otras mujeres.

El hombre está en libertad, aunque los agentes le advirtieron de que iba a ser sancionado. Un hecho que Helena denuncia públicamente y asegura que, aunque no hará que deje de ir a la playa, sí que será un miedo que viva en su mente a partir de ahora.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas