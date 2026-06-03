La suerte pasa por todos los concursantes, pero solo una se la lleva: "¡Qué loco ha sido todo el panel!"

Durante el Panel con Bote, la concursante del atril rojo ha rozado la final de La ruleta de la suerte en el mismo momento en el que ha multiplicado por dos su marcador, llegando a acumular 1.700 euros.

María tenía además la Doble Letra para multiplicar 1.700 euros por dos, pero un fallo garrafal al no saber aún una de las palabras, le ha dejado con la miel en los labios.

El turno ha pasado fugazmente a Javi porque ha caído directamente en el Pierde turno. Caso contrario ha sido el de Arancha, que ha llegado al gajo dorado a la primera. Así, la del atril azul ha pasado a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

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