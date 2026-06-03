Hablamos con Luis Lorenzo en pleno juicio por la muerte de la tía de su expareja: "Lo estoy llevando como se puede"

Luis Lorenzo y su expareja, Arancha Suárez Palomino, se sientan en el banquillo acusados de estafar, retener ilegalmente y maltratar a Isabel, la tía de Arancha. Esta fallecía en 2021 en extrañas circunstancias y parte del entorno de la mujer les señala como responsables.

Según cuidadoras y familiares de Isabel, esta se fue a vivir con Luis y Arancha contra su voluntad y, desde entonces, vivió abandonada. Además, durante aquellos meses se realizaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

En pleno proceso judicial, hemos hablado con Luis Lorenzo. Este se muestra tranquilo y asegura que confía en la justicia. "Lo estoy llevando como se puede", señala, "la sesión de hoy ha ido muy bien, cada vez se van viendo más contradicciones".

Luis y Arancha defienden su inocencia, mientras algunas exparejas del actor le retratan como una persona "obsesionada con el dinero" y "capaz de todo por su ambición".

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