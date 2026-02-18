'El Bigotes' rompe su silencio en Espejo Público: "Cuando entré en el calabozo me hice pis encima y estuve 3 días meado"

Álvaro Pérez, 'el bigotes', fue condenado como uno de los cabecillas de la trama Gürtel. Una investigación iniciada en noviembre de 2007 sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia y encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez.

'El bigotes' ha pasado 9 años en prisión y le quedan otros 9 por cumplir. Tiempo en el que ha pensado cómo quería contar su verdad sobre la trama y para lo que ha confiado en el programa 'Espejo Público'.

Es esta su primera entrevista en televisión. Este empresario español empezó trabajando con artistas como Andrés Pajares, Rocío Jurado... estaba vinculado al mundo del espectáculo hasta que empezó a organizar eventos en el ámbito político. Fue uno de los nombres más mediáticos de la Gürtel.

"El día que me detienen lo recuerdo como el peor de mi vida"

Recuerda el momento de su detención como el peor de su vida. Tenía el teléfono pinchado, le pidieron que cogiera las medicinas que estaba tomando, ya que había sido operado de un cáncer de próstata. "En Madrid entró en el territorio Garzón", recuerda.

Cuenta que entró en un calabozo con otras 40 personas y tal y como entró se hizo pis en los pantalones. "Así estuve 3 días". Recuerda las condiciones infrahumanas en las que tuvo que pasar las horas siguientes a ser detenido. Le dijeron que cogiera una manta y un colchón "lleno de todo tipo de vómitos y meadas".

"Estuve 3 días con el agua que había rebosado del váter, toda la mierda y el papel"

Al hacer pis tiró de la cadena y se empezó a salir todo lo que había en el váter. "Así me tuvieron los 3 días, con el agua que había rebosado con todo el papel, la mierda y todo". Le acababan de poner un implante y en ese momento le dolía mucho la boca. Pidió una aspirina que nunca recibió y pensó en hacerse una brecha para que le hicieran caso aunque temió hacerse demasiada sangre y que le dejaran morir.

Al tercer día declaró en la Audiencia Nacional y se fue a casa en libertad condicional. Se afeitó todo ya no quería ser 'el bigotes': "Ir conmigo por la calle era ir como con Cristiano Ronaldo".

