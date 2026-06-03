Descubre el juego que ha sacado el lado más divertido de los talents de La Voz Kids

No todo ocurre sobre el escenario de La Voz Kids. Mientras esperan su gran momento, los talents también protagonizan divertidos retos detrás de las cámaras. En esta ocasión, los artistas de la cuarta gala se han enfrentado al juego de ‘Tira y responde’, un reto que ha puesto a prueba tanto su puntería como sus conocimientos sobre los coaches.

La dinámica era sencilla: encestar una pelota en uno de los vasos personalizados con las caras de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne. Dependiendo del coach que les tocara, los pequeños tenían que responder a preguntas relacionadas con ellos.

¿Dónde nació Ana Mena? ¿Cómo se llama una canción de Luis Fonsi? ¿Qué saben sobre Edurne o Antonio Orozco? Las respuestas han dejado momentos muy divertidos, ocurrencias inesperadas y alguna que otra sorpresa entre los talents.

Entre risas, nervios y mucha espontaneidad, los artistas han demostrado que además de preparar sus actuaciones, también conocen bastante bien a los coaches de esta edición de La Voz Kids. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!